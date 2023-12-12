عبدالعزيز الفضلي



أطلقت وزارة التربية أمس حملة توعوية تحت شعار «لنسعى بعلمنا» استعدادا لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 /2024 بهدف إعداد الطلبة والطالبات تربويا ونفسيا لدخول الاختبارات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة، أن الحملة أطلقتها «التربية» عبر الحسابات الإلكترونية ووسائل إعلامية مختلفة في إطار جهودها المستمرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم.

وتابع الوهيدة ان الحملة تهدف إلى إعداد الطلبة تربويا ونفسيا لدخولهم الاختبارات وإرشادهم نحو طرق المذاكرة السليمة والتحلي بالإيجابية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وتوفير الأجواء المناسبة لعقدها.

وأكد أنه سيتم خلال هذه الحملة تقديم كل سبل الدعم التربوية، كتوفير مصادر تعلم معتمدة وبنوك أسئلة وقنوات تربوية توفر شروحات الدروس إضافة إلى استشارات نفسية واجتماعية من خلال منصة «استشر» الإلكترونية، فضلا عن بث رسائل تحفيزية من نماذج طلابية متفوقة ونصائح وإرشادات مختلفة.

وبين الوهيدة أنه ضمن الحملة تشارك الوزارة بركن توعوي في الفترة من 12 الى 15 الجاري بمجمع مروج لاستعراض أهم الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطالب بفترة الاختبارات إضافة إلى عرض اللوائح المنظمة لسير عملية الاختبارات.

ولفت إلى أن الركن يأتي بمشاركة التوجيه الفني للمواد الأساسية ومختصين اجتماعيين ونفسيين لإرشاد المتعلمين وتوجيههم حرصا من الوزارة على تسخير خبرات المختصين من أهل الميدان لخدمة المتعلمين وأولياء أمورهم.