الدوحة- فريد عبدالباقي



قدم الاتحاد القطري لكرة القدم القائمة الأولية الخاصة بالمنتخب الأول إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمهيدا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.



وضمت القائمة الموسعة الأولية أكثر من 50 لاعبا، على أن يتم الإعلان عن القائمة الرسمية خلال الأيام المقبل، لاسيما أن اليوم هو الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الآسيوي من أجل تقديم القائمة الأولية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا. ويجب أن تتضمن هذه القائمة ما لا يقل عن 18 لاعبا ولا يزيد على 50 لاعبا، وتواجد ما لا يقل عن 4 حراس مرمى في القائمة الأولية.



أما القائمة النهائية حسب لائحة البطولة فيجب أن تتضمن 23 لاعبا كحد أقصى و18 كحد أدنى، على أن تتضمن 3 حراس مرمى وتقدم للاتحاد الآسيوي قبل 10 أيام من انطلاق البطولة.



كما يجب أن تحتوي القائمة النهائية على جميع اللاعبين المسجلين في القائمة الأولية التي يتم رفعها، ويجوز تغيير أي لاعب مصاب قبل 6 ساعات فقط من بداية أول مباراة في البطولة بشرط تواجده في القائمة الأولية.



ومن المقرر أن يختار المدرب الإسباني الجديد بارتلومي لوبيز قائمة منتخب قطر النهائية بناء على رؤيته لمعسكر العنابي الذي سيقام عقب نهاية مباريات الجولة الـ 12 من الدوري القطري، لاسيما أنه سيقود العنابي بشكل مؤقت عقب إنهاء عقد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي قبل شهر من انطلاق البطولة القارية.



هذا، ويختتم فريقا السد والدحيل تحضيراتهما استعدادا للمواجهة المرتقبة بينهما في الـ 7:30 مساء الغد بستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن المباراة المؤجلة لحساب الجولة التاسعة من الدوري القطري لكرة القدم.



ويدخل السد لقاء الغد وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان مع الدحيل والعربي، فيما يحتل الدحيل المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بخلاف مباراته المؤجلة مع السد، فلديه لقاء آخر مع الوكرة سيقام في 17 الجاري ضمن مؤجلات الجولة السادسة.