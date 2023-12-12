بيروت - ناجي شربل



تمكن الراسينغ بيروت في موسمه الأول بالدرجة الاولى بعد طول غياب، من تثبيت موقعه بين الفرق الستة الاولى التي ستخوض مرحلة الإياب من الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم، اذ حل سادسا في نهاية مرحلة الذهاب، بتعادله مع الصفاء الخامس 2 - 2 (الشوط الاول 1 - 1)، في المباراة التي جمعتهما بمجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الحادية عشرة، الأخيرة ذهابا.



وأدرك الصفاء التعادل في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع. سجل للصفاء عدنان سلوم وماركو رينهارت في الدقيقتين 22 و90+11. وللراسينغ علي الموسوي وحسين صالح في الدقيقتين 33 و49. ورفع الصفاء رصيده الى 17 نقطة، والراسينغ الى 15.



وتخوض الفرق مرحلة الاياب بعد توزيعها على مجموعتين، الاولى «مجموعة الصدارة» للفرق الستة الاولى التي تتنافس لإحراز اللقب وتضم: العهد، والنجمة، والبرج، والانصار، والصفاء والراسينغ بيروت.



أما المجموعة الثانية فتعرف بـ «مجموعة الهبوط»، للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12، وتضم: شباب الساحل، وطرابلس، والحكمة بيروت، والأهلي النبطية، والتضامن صور والشباب الغازية.



وتلعب الفرق على طريقة الدوري من ثلاث مراحل كاملة. وتحمل معها نقاطها من مرحلة الذهاب بعد قسمتها على اثنين، ما يعني ان الحسم الفعلي سيكون في مراحل الاياب، اذ يخوض كل فريق 15 مباراة.



وفي مجمع زغرتا الرياضي بالمرداشية في زغرتا، حقق طرابلس الرياضي الثامن فوزه الثالث على الحكمة بيروت الرابع 1 - 0 (الشوط الاول 0 - 0). وسجل هدف الفوز جيرونيمو لوبيز في الدقيقة 84.



ورفع طرابلس رصيده الى 12 نقطة، في حين احتفظ الحكمة بيروت بالمركز الثامن برصيد سبع نقاط بعدما لقي خسارته الثامنة.



وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، تعادل شباب الساحل مع الاهلي النبطية سلبا 0 - 0. ورفع شباب الساحل رصيده الى 14 نقطة، في مقابل 6 نقاط للأهلي النبطية من 6 تعادلات تقدم بها الى المركز العاشر، علما انه الفريق الوحيد لم يحقق الفوز ذهابا.