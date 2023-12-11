‏ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أنه ضمن جهود وزارة الداخلية في التصدي لتجار ومهربي المواد المخدرة وضبط الشبكات الاجرامية التي تحاول ادخال سموم المخدرات الى البلاد، تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل ممثلة بإدارة الأمن البحري من احباط عملية تهريب كمية من المواد المخدرة حاول 5 متهمين ادخالها للبلاد عن طريق البحر.

وقد وردت معلومات عن وجود كمية من المواد الممنوعة بحوزة أحد اللنشات داخل المياه الإقليمية الكويتية حيث تم تشكيل قوة من إدارة الأمن البحري للرصد والتحري عن اللنش، وتم ضبطه داخل المياه الإقليمية، وبتفتيشه عثر على جركل و بداخله (38) قطعة يشتبه أنها مواد مخدرة (حشيش) تقدر قيمتها السوقية بـ150 ألف دينار.



وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه أقروا واعترفوا بمحاولتهم تهريب كمية المخدرات، وجار إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية أن الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه جلب أو الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك لحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة.