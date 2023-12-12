بيروت ـ منصور شعبان



ربط «لقاء سيدة الجبل» إنقاذ لبنان بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبالتحديد القرارات 1559، 1680 و1701.



وأضاف «اللقاء»، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي افتراضيا، أن الكلام المتداول عن التنفيذ الحرفي للقرار 1701 في جنوب الليطاني ودفع حزب الله إلى شماله يثير مخاوف البعض. فهذه المعادلة برأيهم ستعني مقايضة بين ضمان أمن اسرائيل مقابل مزيد من النفوذ في النظام السياسي في الداخل بسبب إبقاء حزب الله سلاحه شمال الليطاني. فلا يجوز لإيران ان تكون مع الشرعية الدولية جنوب الليطاني وضدها شماله. لذلك، لم يخل بيان واحد للقاء سيدة الجبل من ذكر القرار 1559.



واضاف «إن الشرعية اللبنانية والدولية غير قابلة للتجزئة، فلا يمكن ان يكون جنوب الليطاني تحت مظلة الشرعية الدولية، فيما شماله تحت مظلة طهران».



واعتبر «اللقاء» ان تحديد حجم حزب الله بعد انتهاء وظيفته الاقليمية في الجنوب هو شأن لبناني ومرتبط بقدرة اللبنانيين على تشكيل نصاب لبناني وطني يقف في وجه ادعائه.



وتابع «الواجب الوطني لنواب الأمة، اولا وقبل أي شيء، هو مطالبة حزب الله تسليم سلاحه الى الدولة اللبنانية، تنفيذا للدستور والقرارين 1559 و1701».



وحمل اللقاء نواب الأمة، كما رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، المسؤولية الكاملة عن الضحايا والدمار الكبيرين اللذين قد يطولان كل لبنان واللبنانيين بسبب السياسة الإيرانية وحزب الله جراء حرب غزة.