قالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إنه صدر تعديل قانوني يسمح للضباط المحالين للتقاعد من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد إلى لواء دون التقيد بالملاك في حالات معينة.



وذكرت الوكالة أن الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أصدر القانون رقم 28 لعام 2023 أجاز بموجبه استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه ـ الماجستير ـ الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة، يمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكما على الملاك وذلك بقرار القائد العام بناء على اقتراح لجنة الضباط وحاجة القوات المسلحة.



كما أجاز القانون ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق إذا «قام بعمل إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكمة» في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلحة.



ومطلع الشهر الجاري، أصدر الأسد، مرسوما يجيز دفع بدل «الخدمة العسكرية الاحتياطية»، وحدد فيه الفئة «المستفيدة».



وبحسب نص المرسوم، فإنه «يجيز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغوا سن الـ 40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي» مقداره 4800 دولار أو ما يعادله بالعملة السورية.



وأضاف أنه «يحق لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن الـ 40 ومازال يؤدي الخدمة، دفع البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف».