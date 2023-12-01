«95 % من الناس أغنياء بالمظهر فقط، لا بالجوهر»

روبرت كيوساكي، المستثمر الأميركي، يؤكد أن 95% من الأميركيين هم أغنياء بالمظهر دون الجوهر، حيث إنهم يركزون على الاستثمار في مظاهر الثراء التي تستنزفهم، دون الاستثمار في الأصول التي تولد دخلا حقيقيا.