أكدت شركة البترول العالمية أن «مصفاة الدقم» في المنطقة الاقتصادية في سلطنة عمان تسهم عبر موقعها الاستراتيجي بتزويد الأسواق الإقليمية والعالمية بمنتجات نفطية مكررة عالية الجودة.



وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن زيارة وفد القطاع النفطي الكويتي بقيادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح الى السلطنة تأتي في إطار التعاون المشترك في مجال النفط والبتروكيماويات لمتابعة إنجاز مشروع «مصفاة الدقم».



وأضافت ان مشروع «مصفاة الدقم» التي تمتلكها مناصفة شركتا البترول الكويتية العالمية و«أوكيو» العمانية هو أحد أكبر المشاريع المشتركة في منطقة الخليج العربي.



وذكرت الشركة ان نسبة إنجاز المشروع حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت 99.6%، متوقعة أن يتم التشغيل التجاري لمشروع مصفاة الدقم خلال شهر يناير 2024.



وأشارت إلى أن الوفد اطلع خلال الزيارة على آخر تطورات المشروع وسير أعمال التشغيل حيث تم تشغيل جميع وحدات المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 230 ألف برميل يوميا وتلتزم مؤسسة البترول الكويتية بتوريد 65% من احتياجات المصفاة من النفط الخام الكويتي ما يتماشى مع رؤية واستراتيجية المؤسسة لتوفير منافذ تسويق آمنة للنفط الكويتي.



وذكرت الشركة انه حتى نهاية نوفمبر الماضي تم تصدير 51 شحنة من الديزل والغاز المسال والنافثا والكيروسين والفحم البترولي ـ اضافة الى زيت الوقود ـ التي تعادل 2.53 مليون طن من تلك المنتجات البترولية.



وأكدت حرص الوفد الكويتي على لقاء الكوادر الكويتية العاملة في المشروع بكل من منطقة الدقم ومسقط حيث أشاد الوفد بجهود الكوادر الكويتية في انجاز مشروع مصفاة الدقم.



وكانت شركة البترول الكويتية العالمية تأسست عام 1983 وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4700 محطة منها أكثر من 2800 محطة في إيطاليا.



كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا إضافة إلى تصنيعها وتسويقها لأحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم وتمتلك حصصا في ثلاث مصاف عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.



ويتكون وفد القطاع النفطي الكويتي، بالاضافة الى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح، من عضو مجلس إدارة المؤسسة غانم الغنيمان والرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية الكويتية المهندس شافي العجمي ونائب الرئيس التنفيذي للتصنيع لشركة البترول الكويتية العالمية م.عماد الهدلق.