بيروت ـ خلدون قواص



طلب ممثل حركة حماس في لبنان د.أحمد عبد الهادي من مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ان يوجه نداء إلى كل المنظمات الدولية وكل من يدعي أنه مع حقوق الإنسان ويحترم القانون الدولي لكي يعملوا بجهد من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات لأبناء شعبنا في ظل حصار خانق يؤدي لقتل مزيد من أبناء شعبنا فضلا عما تقتله الآلات العسكرية الصهيونية التي ترتكب المجازر بحق أبناء شعبنا.



وقال د.عبد الهادي خلال زيارته على رأس وفد من الحركة دار الفتوى: الإضراب العالمي لوقف العدوان خطوة مشكورة ومقدرة، بغضّ النظر عمن أطلقها، هناك تجاوب عام من كل أبناء الأمة العربية والإسلامية بما فيها لبنان الرسمي والشعبي والحزبي وبكل مكوناته، وأيضا على مستوى أحرار العالم. مثل هكذا خطوات يجب أن تتكرر بأشكال مختلفة لأن لها تأثير كبير على الحكومات الداعمة لهذا الاحتلال وبالذات الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الذين يدعمون هذا العدوان على أبناء شعبنا، هذا الجهد مهم جدا ويرفع من معنويات أبناء شعبنا.



وأوضح بصورة الإعلان الذي تم من قبل حركة حماس حول ما سمي «طلائع طوفان الأقصى»، قائلا: أكدنا لسماحته أن هذا ليس إطارا عسكريا، وليس له علاقة بمقاومة ضد الاحتلال في الجنوب، إنما هو إطار شعبي يراد من خلاله تنظيم، واستيعاب الشباب من أجل صقل شخصيتهم وربطهم بفلسطين، والاستفادة أيضا من قدراتهم في خدمة المجتمع الفلسطيني حتى لا يذهبوا بعيدا باتجاه ظواهر ومظاهر اجتماعية ومجتمعية سلبية سواء كانت مخدرات أو تطرف أو غيرها من القضايا بالرغم من تحميل هذا البيان أكثر بكثير مما يحمل، إلا أننا نؤكد بأننا لم نقصد أي شيء له علاقة بالبعد العسكري الميداني، وايضا حماس وكل الشعب الفلسطيني لن يعودوا الى الوراء وهم حريصون على سيادة لبنان وأمنه واستقراره ويحترمون القوانين فيه.



وأضاف: البيانات التي تصدر بين الحين والآخر تؤكد أن كتائب القسام تقصف من لبنان الى إسرائيل ذلك في إطار الدفاع عن أبناء شعبنا وضد المجازر والعدوان الغاشم على أبناء شعبنا في غزة وفلسطين.



وتابع: ما يجري من مقاومة سواء كان من المقاومة الإسلامية أو المقاومة الفلسطينية هو يأتي في إطار الدفاع عن شعبنا في فلسطين ومواجهة العدوان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب المجازر في كل لحظة له ظروفه وله البيئة التي يتحرك فيها وقواعد تنظمه وتحكمه وهذه قضية لها علاقة بالتوافقات اللبنانية، أما طلائع طوفان الأقصى فليس له علاقة بكل ذلك وليس معنى إطلاق طلائع طوفان الأقصى ببعده الشعبي والجماهيري أننا نريد أن نعود للوراء.