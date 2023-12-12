أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) امس مهمتها في البلاد التي تواجه نشاطا مسلحا وأزمة حادة، بعدما دفعها المجلس العسكري الحاكم الى المغادرة.



وأكدت المتحدثة باسم «مينوسما» فاتوماتا كابا لـ «فرانس برس» أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار باماكو، مؤكدة أن هذا الاحتفال الرمزي الذي تمكنت وكالة «فرانس برس» من حضوره يشكل النهاية الرسمية للمهمة رغم أن بعض أفرادها لايزالون موجودين في المكان.



ويضع إنهاء المهمة حدا لالتزام بدأ في 2013 في مواجهة أعمال عنف هددت استقرار الدولة الفقيرة، وطال العنف وسط البلاد وامتد الى دول مجاورة في منطقة الساحل مثل بوركينا فاسو والنيجر، ما تسبب بمقتل آلاف المدنيين والمسلحين ونزوح ملايين الأشخاص.



وتعتبر «مينوسما» بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبدت الخسائر الأكبر في السنوات الأخيرة، مع مقتل أكثر من 180 من أفرادها جراء أعمال عدائية ارتكبتها خصوصا جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم «داعش»، وضمت البعثة حوالي 15 ألف جندي وشرطي من بلدان عديدة.



ورغم الخسائر البشرية والالتزام المالي الكبير، تعرضت مينوسما لانتقادات شديدة من ماليين شجبوا عدم قدرتها على وضع حد للأزمة في البلاد.



وأشار قائد البعثة القاسم واني امس إلى صعوبة المهمة في سياق العنف غير المتكافئ، وفي منطقة عمليات شاسعة وفي ظل «توقعات عالية» من السكان.



وأضاف «حتما ستظهر فجوة بين ما يمكن للبعثة تحقيقه بشكل معقول والآمال التي تمكنت من تجاوزها. وعلى الرغم من ذلك، تم إنجاز الكثير».



وأكد أن البعثة الأممية أنجزت في غياب الدولة المالية «العديد من المشاريع (...) شكلت فارقا حقيقيا في حياة مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من الماليين».



وشدد على أن فعالية مينوسما تعتمد جزئيا على تعاون الجهات الفاعلة المالية.