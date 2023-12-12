شكك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في إعلان وسطاء إقليميين التزام الطرفين بوقف إطلاق النار وبالدخول في حوار سياسي.



وسعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) والولايات المتحدة والسعودية للتوسط في إنهاء الصراع الدائر بين الطرفين منذ ثمانية أشهر وأودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص وشرد أكثر من 6.5 ملايين وألحق أضرارا بالغة باقتصاد البلاد.



وقالت إيغاد أمس الأول إن قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو اتفقا على أن يجتمعا لأول مرة منذ اندلاع القتال بينهما قبل ثمانية أشهر وعلى اقتراح لوقف غير مشروط لإطلاق النار.



لكن وزارة الخارجية المؤيدة لموقف الجيش قالت في بيان إنها لا تعترف ببيان إيغاد لأنه لم يتضمن الملاحظات التي قدمتها خاصة وأن الاجتماع مع دقلو مشروط بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم.



وفي الوقت نفسه، قالت قوات الدعم السريع إن قبولها للاجتماع مشروط بعدم حضور البرهان بصفته رئيسا لمجلس السيادة الحاكم، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2019 عندما اتحد الجيش وقوات الدعم السريع للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.



ومن غير المرجح أن يقبل الجيش، الذي يعتبر الحرب بمنزلة تمرد من قوات الدعم السريع، مثل هذا الشرط.



إلى ذلك، أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي امس عن انزعاجها العميق وصدمتها إزاء الهجوم الذي استهدف قافلة للجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم وأسفر عن مقتل شخصين.



وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) في بيان صحافي أن سلامي «أعربت عن انزعاجها العميق وصدمتها إزاء الهجوم على قافلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم».



ونقل البيان عن سلامي قولها «أشعر بالرعب من هذا الهجوم المتهور على قافلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي أودى بشكل مأساوي بحياة شخصين وجرح سبعة آخرين، من بينهم ثلاثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر».



وأضافت أن «القافلة كانت تحمل بوضوح شارة الصليب الأحمر، وهي رمز عالمي للحياد والحماية، أفكاري مع العائلات والزملاء المتضررين».



وحثت المسؤولة الأممية طرفي القتال في السودان على احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي وضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الطبي، والوقف الفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية والمرافق الطبية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود.



وأوضحت سلامي أنه «يتعين على الأطراف المشاركة في الصراع ضمان الإجلاء الآمن للمدنيين من مناطق القتال النشط، وهذا يستلزم الالتزام بتوفير وتسهيل المرور دون عوائق لأولئك الذين يسعون إلى مغادرة مناطق النزاع».