عبدالعزيز الفضلي



تتجه وزارة التربية الى استحداث وظيفة محاسب في كل مدرسة من مدارسها بالتعليم العام والخاص والديني ومدارس التربية الخاصة.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» أن الوزارة تدرس حاليا استحداث وظيفة كاتب حسابات مالية في كل مدرسة حال موافقة ديوان الخدمة المدنية.



وأوضحت المصادر أن هناك عدة اسباب لهذا التوجه، منها عدم إلمام معظم مديري ومديرات المدارس والمديرين المساعدين بالقرار الوزاري رقم 197/2000 المنظم لضوابط الصندوق المدرسي وأحكام عمليات الصرف والتسوية وحساب التسوية البنكية وكذلك زيادة الأعباء الوظيفية على مديري ومديرات المدارس والمديرين المساعدين مما يؤثر على حسن سير العمل بالمدرسة، إضافة الى تكدس شاغلي المسمى الوظيفي (كاتب حسابات) بقسم المحاسبة وبعض الأقسام الأخرى بالمناطق التعليمية لعدم صرف كادر المحاسبة إلا لمن يعمل في هذه الأقسام مما يؤدي إلى وجود فائض في هذه الأقسام.



وبينت المصادر الآثار المترتبة على إضافة مسمى كاتب حسابات بالمدارس ورياض الأطفال ومنها: إحكام الرقابة الداخلية على أعمال الصندوق المالي والمقصف المدرسي وتلافي ملاحظات المراقبين الماليين والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري لديوان المحاسبة بشأن صرف كادر المحاسب للعاملين بمراكز عمل لا تتطلب عملا محاسبيا وتخفيف العبء على مديري ومديرات المدارس والمديرين المساعدين مما يؤثر على حسن سير العمل ورفع كفاءته بالمدرسة، مشيرة الى تنظيم العمل بالصندوق المالي حسب القرارات والتعاميم المنظمة له وفقا للقواعد المالية والدورة المستندية، وكذلك الاستفادة من الأعداد الكبيرة لشاغلي مسمى كاتب حسابات بالمناطق التعليمية وتوزيعهم على المدارس ورياض الأطفال، علما أنه لن يترتب أي أثر مالي أو زيادة التكلفة على ميزانية الوزارة.



واضافت: تكون مهام كاتب الحسابات بالمدارس ورياض الأطفال القيام بالأعمال المتعلقة بالصندوق المالي والمقصف المدرسي وكل الأعمال الحسابية من إيداع المبالغ ومراجعة الفواتير بما يتفق والقرارات المنظمة لذلك بالتنسيق مع الإدارة المالية مع مخاطبة ديوان الخدمة المدنية من قبل قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري للنظر في إضافة وظيفة كاتب حسابات بشعبة الشؤون الإدارية بالمدارس ورياض الأطفال وبيان المهام الوظيفية المسندة إليه وفقا للقرار الوزاري رقم 20/2004 بشأن تحديد ومسميات وشروط شغل وظائف القسم الإداري مع صرف كادر المحاسبة لهم.