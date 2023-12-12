عبدالله الراكان



عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعية عمومية غير عادية مساء أول من أمس وذلك على مسرح رابطة أعضاء هيئة التدريس بالعديلية لمناقشة عدة قضايا وطرحها للتصويت الذي جاء بأغلبية ساحقة، حيث وافق 192 عضوا مقابل رفض 6 أعضاء فقط. وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة عدة قضايا والتصويت عليها وهي كالتالي:



1 ـ تفويض الهيئة الإدارية للرابطة للتفاوض بشأن قرار إنشاء جامعة تطبيقية جديدة.



2 ـ تعديل اللائحة الأساسية لرابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية.



3 ـ تقديم موعد الانتخابات الخاصة بعضوية الهيئة الإدارية للرابطة، بحيث يتم فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للدورة النقابية 2026/2024 من 14 إلى 28 الجاري، على أن تعقد العمومية العادية للرابطة في ١١ فبراير المقبل وتجرى عملية الاقتراع في مبنى الرابطة بمنطقة الشامية في اليوم التالي.



بداية، تحدث رئيس الرابطة د. فيصل الضـــاحي مرحبــــــا بالحضور الكبير من زملائه أعضاء هيئة التدريب بالكليات، موضحا أن الرابطة ورغم أنها مفوضة لتمثيلهم إلا أنها فضلت أن يكون اتخاذ مثل هذه القرارات ليس محصورا على الهيئة الإدارية وضرورة مشاركة كل الزملاء لطرح آرائهم، كما تعهد في كلمته بأن الهيئة الإدارية سوف تلتزم بما تخرج به الجمعية العمومية من قرارات ولن تحيد عنها. وأشار الضاحي إلى أن النقاشات بشأن عملية فصل القطاعين قد طالت ولابد من اتخاذ القرار المناسب لإنهاء هذا الجدل شريطة الحفاظ على مكتسبات أعضاء هيئة التدريب وعدم الانتقاص منها، مشيرا إلى أن موافقة الرابطة مقرونة بستة بنود رئيسية مع المرونة لزيادتها وليس نقصانها بما يصب في صالح أعضاء هيئة التدريب في الكليات، وتتمثل البنود



الـ 6 فيما يلي: أولا الحفاظ على المسمى الوظيفي لأعضاء هيئة التدريب كما هو، ثانيا حضور أعضاء هيئة التدريب اجتماعات القسم العلمي، ثالثا استحداث وظائف إشرافية لكل كلية، رابعا قبول حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريب في الجامعة التطبيقية كلا حسب تخصصه، خامسا ابتعاث حملة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه ومن ثم تحويله لعضو هيئة تدريس إذا رغب بذلك، سادسا إضافة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) للنظم المتكاملة في الهيئة.