أعلنت جمعية المهندسين فتح باب التسجيل للمشاركة وتقديم الأبحاث والأوراق العلمية في «الورشة الدولية التاسعة لمراقبة صحة وسلامة الهياكل الإنشائية C H S M9» والتي ستعقد تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة للاتصالات فهد الشعلة في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. وقال رئيس الجمعية م. فيصل العتل إن هذه الورشة تعقد بالتعاون مع الجمعية الدولية لرصد الصحة الهيكلية للبنية التحتية الذكية (ISHMII)، وهي منظمة غير ربحية تضم مؤسسات مراقبة الصحة الهيكلية الرائدة وتعمل على تعزيز الاتصال وتبادل المعلومات، وزيادة الوعي بتخصصات وأدوات مراقبة الصحة الهيكلية، وبمشاركة من جامعة الكويت وفرع الجمعية الأميركية للهندسة المدنية بالكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبلدية الكويت وبشراكة من الاتحاد الهندسي الخليجي.



وأضاف العتل: إن الموضوع الرئيسي للورشة هو «تصميم بنية تحتية مقاومة للزلازل بدعم نظم مراقبة صحة وسلامة الهياكل الإنشائية»، مضيفا أن الجمعية تهدف من اطلاق هذه الورشة للبدء بعملية وضع كودات خاصة للزلازل في الكويت بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين العالميين ووضعه أمام أصحاب القرار للتطبيق وذلك دون أن نكلف الدولة أي مبالغ مالية.