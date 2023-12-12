ثامر السليم



تنفيذا لتعليمات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ومدير عام البلدية م.سعود الدبوس، بتكثيف الحملات التفتيشية لأجهزة البلدية الرقابية على مخالفات البناء في السكن الخاص، نظمت إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية في المحافظات الست أمس حملة تفتيشية في مدينة المطلاع للكشف على مخالفات أعمال البناء من قبل الفرق الرقابية خلال شهر ديسمبر للتأكد من مدى التزام أصحاب أعمال الشركات ومقاولي تنفيذ المشاريع وأعمال البناء والترميم والحفريات والحصول على التراخيص اللازمة وتنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة من البلدية.



وفي هذا السياق، قال رئيس قسم المعاملات في بلدية الجهراء فيصل البديوي إن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الإدارة العليا في البلدية لتطبيق اشتراطات لائحة البناء والحد من ظاهرة مخالفات البناء في السكن الخاص واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، مؤكدا انه سيتم التأكد من نوع المعاملات التي تقوم بها إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية فيما يتعلق بالشكاوى ومخالفة البناء وإنهاء الإشراف وإيصال التيار الكهربائي.



ولفت البديوي إلى أن الحملة تقوم بدورها بكل شفافية، لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مثمنا دور المواطنين في تطبيق القانون لتكون مدينة المطلاع نموذجية.



وترأس الحملة التفتيشية رئيس قسم المعاملات م.فيصل البديوي بمشاركة م.مشعل الشتيلي وم.نايف خلف الشمري.