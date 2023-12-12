عقد مجلس إدارة جمعية الروضة وحولى التعاونية اجتماع الجمعية العمومية السنوي بحضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمت المصادقة على التقريرين المالي والإداري للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2023 ومناقشة واختيار مدقق الحسابات.



وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد يوسف الكندري عن تقديره وشكره لكل المساهمين على ثقتهم الكبيرة بمجلس الإدارة، مؤكدا أن مجلس الإدارة لن يألو جهدا نحو تحقيق كل طموحات المساهمين ودراسة المقترحات التي تصب في صالح أهالي المنطقة. وتطرق الكندري إلى الرد على كل ما شوه الحقائق بكل شفافية ووضوح وأدلة، مبينا أن مجلس الإدارة جاء برؤية جديدة لتطوير الجمعية ونجاحها لتكون بأعلى هرم التعاونيات والأولى دائما، وليترك بصمة متميزة على المستوى التعاوني وخدمة المنطقة والمساهمين.



وأكد الكندري انه سيتم إيداع الأرباح في الحسابات البنكية للمساهمين وتوزيع أعلى عائد أرباح على المشتريات بنسبة 12 ‎%‎، مشيرا إلى استمرار الإنجازات القياسية المعهودة لتعاونية الروضة وحولي التعاونية، سواء على مستوى المبيعات التي وصلت إلى 57 مليون دينار، أو على مستوى صافي الأرباح والودائع والملاءة المالية للجمعية، وإن النتائج المميزة التي حققتها الجمعية لم تكن لتتحقق لولا الجهود المتواصلة والخطط السديدة للإدارة التنفيذية، جنبا إلى جنب والأداء المهني العالي والمتفاني لكل منتسبيها، وفي ظل دعم وثقة ومساندة المساهمين في كل أعمالها وأنشطتها المتنوعة.



وأعرب على هامش العمومية بمسرح ثانوية عبدالله الجابر للبنين، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية والمساهمين، عن كامل الثقة بقدرة مجلس الإدارة على التعامل مع تحديات ومستجدات العمل ومواصلة النجاح والصدارة.



وشدد على مضي «تعاونية الروضة وحولي» قدما في الخطط والمشاريع وعلى رأسها المول الجديد، بهدف تحقيق النمو والتوسع بشكل مدروس، من أجل تحقيق تطلعات المساهمين وتلبية احتياجاتهم بالجودة والتطوير والكفاءة التي يتطلعون إليها.