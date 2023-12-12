بتنظيم من مركز التدريب الهندسي والخريجين بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، وبرعاية من قبل شركة إيكويت للبتروكيماويات، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، شارك وفد يمثل طلبة الكلية في منتدى «جيبكا» GPCA السابع عشر في الدوحة. في البداية، أعرب مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د.دعيج الركيبي عن شكره للرعاية المميزة السنوية والداعم الرئيسي للكلية ممثلة في شركة إيكويت وشركة صناعة الكيماويات البترولية، وكذلك تعاون وجهود رئيس قسم الهندسة الكيميائية د.أسامة الراشد في تسهيل مشاركة طلبة القسم والاختيار لتمثيل جامعة الكويت.



وأوضح الركيبي أنه تم اختيار نخبة من طلاب وطالبات من قسم الهندسة الكيميائية وذلك لتمثيل جامعة الكويت في منتدى «جيبكا»، وتم تكليف د.سليمان القلاف ليترأس الوفد مع الطلبة المشاركين وهم سليمان المزين، ويعقوب أكبر، ومنية المطيري، وأنيسة جمعة، وفجر الأحمد، ونورة الجسار.



وتوجه رئيس الوفد د.سليمان القلاف بالشكر إلى مركز التدريب الهندسي والخريجين، وشركة إيكويت، وشركة صناعة الكيماويات البترولية لإتاحة الفرصة لمشاركة طلبة جامعة الكويت في منتدى «جيبكا» السنوي، هذا الحدث الرائد الذي يعد بمنزلة منصة التواصل المتخصصة لصناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي خلال الست عشرة سنة الماضية.