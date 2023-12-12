أسامة دياب



أكد مدير المركز الثقافي الصيني بالكويت شيا جيان فنغ أن «الشادو بوكسنغ» أو ملاكمة الظل أو القتال الوهمي تعتبر احد أبرز عناصر الثقافة الصينية وهي جزء من رياضة الكونغ فو الصينية، لافتا إلى أن ملاكمة الظل تساهم في البناء العقلي والجسدي للذين يمارسونها وتهدف إلى تحقيق التناغم بين الإنسان والبيئة.



وأشار فنغ - في تصريحات للصحافيين على هامش المحاضرة والعرض التقديمي الذي أقامه المركز عن رياضة ملاكمة الظل - ان هذه هي الفعالية الثانية منذ الافتتاح الرسمي للمركز، لافتا إلى أن المركز الثقافي الصيني يسعى الى توفير فهما أفضل للثقافة الصيني من خلال أنشطته المتنوعة.



وأوضح أن رياضة ملاكمة الظل «shadow boxing» هي الأكثر شعبية في الثقافة الصينية، وتلاقي رواجا كبيرا بين الكويتيين، الذين نشعر بأنهم باتوا يهتمون أكثر فأكثر بالثقافة والتقاليد الصينية، مضيفا أن العام القادم لدينا سلسلة الفعاليات الثقافية المتنوعة.



وأشار إلى أن مشروعهم الثاني هو تعليم اللغة الصينية. ونأمل في أن يشارك عدد كبير من الكويتيين في تعلم لغتنا.