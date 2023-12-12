40 % قفزة في سيولة السوق أمس بمحصلة 67.9 مليون دينار.. و10 أسهم تستحوذ على 69% منها



شريف حمدي

مع اقتراب العام الحالي من نهايته، تشهد البورصة الكويتية عودة للزخم الشرائي طال العديد من الأسهم في جميع القطاعات، حيث تتسم الفترة الحالية بالتوسع في بناء المراكز الجديدة بناء على الكثير من المعطيات، أهمها النتائج المالية المحققة في الأشهر الـ 9 الماضية والتي تتبلور معها إلى حد كبير ملامح النتائج الختامية للعام المالي للبنوك والشركات.



ومن المتوقع ان يستمر النهج الحالي في سوق الأسهم الكويتي خلال الجلسات المقبلة وحتى نهاية العام، على ان تتخلل بعض الجلسات عمليات تصريف بهدف جني الأرباح من الأسهم التي ارتفعت أسعارها.



وعلى مدار الجلستين الماضيتين من الأسبوع الجاري، حققت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 0.7% بإجمالي 286 مليون دينار، بواقع 107 ملايين دينار في جلسة افتتاح الأسبوع، ومع استمرار الاتجاه الصاعد للبورصة اضافت مكاسب أمس بواقع 179 مليون دينار دينار، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 39.666 مليار دينار.



ومع التوسع في العمليات الشرائية سواء من الأفراد او المؤسسات والصناديق الاستثمارية، قفزت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 40% تقريبا، إذ بلغت المحصلة 67.9 مليون دينار مقارنة بـ 48.7 مليون دينار أول من امس، وكان لافتا أن 10 أسهم استحوذت على نحو 69% من الإجمالي، إذ جاء سهم بيتك بالصدارة بواقع 11 مليون دينار.



وتلاه سهم أعيان بـ 8.6 ملايين دينار، ثم سهم ايفا بـ 6.8 ملايين دينار، تلاه سهم الخليج بـ 5.1 ملايين دينار، ثم سهم أرزان بـ 3.8 ملايين دينار، وسهم الوطني بـ 3.2 ملايين دينار، ثم حل سهم عقارات الكويت بـ 2.6 مليون دينار، وسهم المشاريع بـ 1.9 مليون دينار وهي ذات القيمة التي استحوذ عليها سهم صناعات، فيما استحوذ سهم زين على 1.8 مليون دينار.



كما ارتفعت امس كميات الأسهم المتداولة بنسبة 23.7%، إذ بلغت كميات التداول خلال الجلسة 276 مليون سهم ارتفاعا من 223 مليون سهم بجلسة الاحد، وجاء بصدارة الأسهم الاكثر تداولا سهم أعيان بـ 50.9 مليون سهم، تلاه سهم إيفا بـ 21.8 مليون سهم.



وكانت جلسة امس شهدت ارتفاعا جماعيا للمؤشرات بواقع 0.66% لمؤشر السوق الأول بمكاسب 47.9 نقطة ليصل إلى 7347 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% بمكاسب 12.6 نقطة ليصل إلى 5518 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% بمكاسب 37.8 نقطة ليصل إلى 6710 نقاط.



وقاد ارتفاع السوق امس 7 قطاعات، تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية بـ 2.4%، وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 58 شركة مقابل انخفاض القيمة لأسهم 40 شركة، واستقرت القيمة لأسهم 15 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 36 شركة.