حنان عبدالمعبود



كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، عن أن الهيئة صرفت مكافأة مالية لأحد المبلغين عن جرائم الفساد، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها رسمت أطر هذه المسألة من خلال جواز منح المبلغ مكافأة مالية متى استوفى بلاغه الشروط المقررة في القانون وأدى إلى الكشف عن جريمة من جرائم الفساد المحددة في المادة (22) من القانون، وذلك بصدور حكم نهائي بات بالإدانة بالواقعة محل البلاغ، حيث قامت «نزاهة» بتفعيل هذه الأحكام ومنح مكافأة مالية للمبلغ تقديرا منها لجهوده في الإبلاغ عن جرائم الفساد.



وأكدت «نزاهة» أهمية ممارسة الأفراد واجبهم الوطني في تقديم بلاغاتهم عن جرائم الفساد مدعومة بالدلائل الجدية والمستندات والوثائق، آخذين في الاعتبار الطبيعة الخاصة لعمل الهيئة من حيث ما تستلزمه المواد (2، 22، 38) من القانون في الصفات الوظيفية للأشخاص المبلغ ضدهم والجرائم التي تختص بها الهيئة وتدعيم البلاغات بالدلائل الجدية لكي تتمكن الهيئة من ممارسة دورها الأساسي في التحري عن تلك الجرائم وإحالتها إلى الجهة المختصة.