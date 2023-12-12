أسامة أبو السعود



أعلنت وزارة العدل إرجاء الدورات التدريبية المؤهلة لشغل وظائف معاون القضاء والمقررة اليوم الثلاثاء إلى أجل آخر. وجاء في كتاب أرسله وكيل وزارة العدل هاشم القلاف إلى المستشار مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بشأن طلب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإلحاق جميع الموظفين المذكورين بالدورات التدريبية المؤهلة لشغل وظائف معاون القضاء، يرجى التكرم باتخاذ ما يلزم نحو ارجاء الدورات المذكورة إلى وقت لاحق سوف يتم تحديده بالتنسيق مع المعهد.



وكان من المقرر ان تبدأ تلك الدورات اليوم الثلاثاء على مدى 3 ايام وتشمل مأموري تنفيذ احكام والموثقين والموثقين الشرعيين وأمناء سر جلسة، وأمناء سر تحقيق، ومنفذي أحكام، وضابط دعاوى وذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا.



يذكر ان تلك الدورات جاءت بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2023/1024 لبحث التظلمات المقدمة من الموظفين الذين لم يتم إلحاقهم بالدورات المؤهلة لشغل وظائف معاوني القضاء والمرفق به كشف بأسماء الموظفين المعنيين.