لؤي مقامس: مهمتنا تتمحور حول توفير تجارب مثرية ومكافآت مميزة لعملائنا

جهير معرفي: الإنجاز يعكس التزامنا بتقديم حملات جاذبة ولها تفاعل مع عملائنا



أعلن البنك الأهلي الكويتي حصوله على جائزة الحملة الإعلانية الأكثر ابتكارا من مجلة World Business Outlook عن الترويج لحساب الفوز للجوائز عبر إعلانه التلفزيوني. وحقق حساب الفوز للسحوبات نجاحا كبيرا في السوق الكويتي، وساهمت حملة الإعلان المبتكرة للبنك الأهلي الكويتي في نجاحه.



وتعتبر الجائزة تقديرا لتأثير الإعلان التلفزيوني الإبداعي للبنك الأهلي الكويتي في الترويج لمميزات حساب الفوز للسحوبات الجديدة، ويعتمد الإعلان التلفزيوني على سرد تطور الحملة منذ إطلاق الحساب.



وبهذه المناسبة، قال لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الكويت «نحن سعداء بالحصول على جائزة الحملة الإعلانية الأكثر ابتكارا عن الترويج لحساب الفوز، ومهمتنا تتمحور حول توفير تجارب مثرية ومكافآت مميزة لعملائنا، ويعكس إعلان حساب الفوز التزامنا هذا بطريقة جاذبة وخلاقة».



ونجح حساب الفوز للجوائز في جذب انتباه السوق الكويتي بجائزته السنوية بقيمة 5000 دينار شهريا لمدة 10 سنوات وجائزة أسبوعية بقيمة 10000 دينار. واستثمارا بنجاح الحساب، رفع البنك الأهلي الكويتي المنافسة من خلال إضافة سحب ربع سنوي بقيمة 100000 دينار، إلى جانب سحب شهري بقيمة 20000 دينار، مما يفوق توقعات العملاء ويعزز رضاهم.



من جهتها، قالت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي «تعكس هذه الجائزة التزامنا بتقديم حملات جاذبة ولها تأثير وتفاعل كبيرين مع عملائنا، كما تظهر أيضا إبداع فريقنا وتفكيره الاستراتيجي المتميز في تحويل حساب الفوز للسحوبات إلى حملة إعلانية مميزة».



وبالإضافة إلى تعزيز عروض حساب الفوز، جعل البنك الأهلي الكويتي من السهل على العملاء المشاركة والفوز في السحوبات، إذ يمكن الآن المشاركة وكسب فرص إضافية لكل 10 دنانير يتم إيداعها في الحساب، وهو تحسين كبير عن الشرط السابق البالغ 100 دينار. ويشجع هذا النهج العملاء على الادخار وزيادة فرصهم في أن يصبحوا الفائزين القادمين بجائزة سحب الفوز.



ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.



هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربعة والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.



ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.