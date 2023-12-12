

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري الحادي عشر لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر نوفمبر، وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربح مساعد سليمان خالد الرشيد الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهم: صالح محمد صالح صالح، منى حسين علي سلمان، محمد خليل مفضي العنزي، فهد نواف فهد الجبري، خوله محمد عبدالله المسفر، محمد إبراهيم محمد الصالح، قاسم صادق محمد ابو مازن، أحمد وليد عايش السلامين، عبدالله بدر حسين القطان، هيفاء عبدالرحمن عبد المغنى العبد المغنى.

وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار في KIB: يواصل حساب الدروازة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي من أبرزها استقطاب ومكافأة العملاء، إلى جانب تشجيعهم على الادخار والتمتع بالمزايا المتنوعة مقابل مدخراتهم.

ويسرنا التقدم من جميع الرابحين في السحب الحادي عشر لحساب الدروازة بالتهنئة، كما نتمنى لجميع عملاء الحساب فرصا أكبر للفوز في السحوبات الشهرية المقبلة.

وأضاف: إن KIB يواصل ابتكار الحلول المصرفية وتوفير المنتجات المخصصة لمكافأة العملاء وتحقيق أعلى مستويات الرضا بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعاره الأساسي، بنك للحياة.



وأشاد الصانع بجهود KIB الهادفة إلى الاستمرار في تبني نهج التوسع في حملاته المصرفية المصممة من أجل تشجيع العملاء على فتح حساب «الدروازة» رقميا عبر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل».