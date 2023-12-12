فهد المخيزيم: الصفقة تظهر مدى قدرة «الاستثمارات» وتمكنها من تحقيق نتائج استثنائية وفعالة

الشركة اكتسبت ثقة عملائها ومساهميها ما أثر إيجابياً على تحقيق نتائج باهرة ونجاحات متميزة

«الاستثمارات» رسخّت مكانتها بين الشركات الاستثمارية المحلية بما يناسب أهدافها المستقبلية

بشار خان: تنفيذ الصفقة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الحصرية للطرفين البائع والمشتري

الصفقة تفتح إمكانيات ضخمة للنمو وتمهّد لفرص أكثر لاستحواذات كبيرة في القطاع التعليمي

الشركة تواصل وضع معايير جديدة للتميز والابتكار باعتبارها لاعباً أساسياً بعمليات الاستثمار





تأكيدا على مكانة الاستثمارات الوطنية كإحدى أكبر الشركات الاستثمارية محليا وإقليميا، أعلنت الشركة عن نجاح صفقة بيع في قطاع التعليم، حيث نجحت شركة المجموعة الانجليزية العالمية القابضة في بيع حصتها الكاملة في شركة المجموعة الانجليزية التعليمية، وهي أحد أهم الشركات الرائدة في مجال التعليم الأساسي في الكويت، لأحد العملاء المميزين بقيمة استثمارية تجاوزت 53 مليون دينار، وذلك يضاف إلى نجاحات الاستثمارات الوطنية المشهودة في العديد من الصفقات.



وقد لعبت الاستثمارات الوطنية دورا رئيسيا ومحوريا كمستشار مالي حصري لعملية البيع الناجحة، وقد تمت إدارة الصفقة الاستراتيجية من خلال فريق الخدمات الاستشارية للشركة ذي الخبرة المميزة، وتعد الصفقة واحدة من أكبر وأنجح الصفقات بالقطاع التعليمي خلال الفترة الماضية وعلامة بارزة في قطاع التعليم في الكويت.



ومن خلال خبرة «الاستثمارات الوطنية» وقدراتها الواسعة في قطاعات السوق وإمكانياتها في عقد الصفقات الاستثمارية المميزة، قامت الشركة بدور أساسي وجوهري في هذه الصفقة وإتمامها للتوافق مع احتياجات عملائها المهتمين بالقطاع التعليمي، علما بأن هذه الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية.



نتائج استثنائية وفعالة



وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم في بيان صحافي: «سعداء بنجاح فريق الاستثمارات المصرفية في القيام بدور محوري كوننا المستشار الحصري في صفقة البيع الرائدة، ما يؤكد التزام الاستثمارات الوطنية في إتمام صفقاتها مع الشركات الأخرى من خلال فرص متنوعة مصممة لهذا الغرض خصيصا، الذي يظهر مدى قدرة الشركة وتمكنها من تحقيق النتائج الاستثنائية والفعالة مما ساعد على اكتساب ثقة واعتراف واسعين من عملائها ومساهميها على حد سواء، واستعداد الفريق التام للتعامل مع جميع المتغيرات والتطورات في السوق الاستثماري، والمحلي، والإقليمي والعالمي، مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق نتائج باهرة ونجاحات متميزة، حيث شكلت ثقة عملائنا عنصرا أساسيا في تبوؤ شركة الاستثمارات الوطنية مركزا رياديا في سوق الاستشارات والخدمات المالية».



وفي ختام حديثه أفاد المخيزيم بأن شركة الاستثمارات الوطنية رسخت تواجدها ومكانتها بين الشركات الاستثمارية المحلية بما يتناسب وتطلعاتها وأهدافها المستقبلية في التوسع والانتشار على أسس واضحة ومدروسة تأتي في مقدمتها مكانة مركزها المالي وقوة أدائها الذي مكنها من فرض وجودها في السوق المحلي والإقليمي. وتابع بالقول: «نشكر الجهات الرقابية المشرفة على عملية الاستحواذ وبالأخص جهاز حماية المنافسة لمساعدته في إتمام الصفقة بسلاسة وشفافية وحرصه على ضمان المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق المحلي».



معايير للتميز والابتكار



وعلى صعيد متصل، قال نائب رئيس تنفيذي قطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية بشار خان، بأنه قد تم تنفيذ الصفقة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الحصرية للطرفين البائع والمشتري، بدراسة دقيقة بما في ذلك التحليل المالي الشامل والتقييم وإدارة المفاوضات، والتي تكللت بتوقيع اتفاقية البيع والشراء الملزمة، علما بأن هذه الصفقة تفتح إمكانيات كبيرة للنمو وتمهد لفرص أكثر للدخول في استحواذات كبيرة في القطاع التعليمي وغير مسبوقة للمهتمين في هذا المجال.



وأضاف خان بأن الشركة تواصل وضع معايير جديدة للتميز والابتكار، وذلك باعتبارها لاعبا أساسيا في عمليات التمويل والاستثمار، وقد نجحنا باستقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة في عدة قطاعات مختلفة، حيث تميزت الاستثمارات الوطنية في تنفيذ عمليات عدة منها عمليات الدمج والاستحواذ وجمع رؤوس الأموال والخدمات الاستشارية، كما أدارت بنجاح العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية والعمل كمنسق رئيسي ومستشار إدراج لإحدى الشركات الرائدة في الكويت.