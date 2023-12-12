منحت «ماستركارد» العالمية بنك بوبيان جائزة أسرع المحافظ نموا في منطقة الشرق الأوسط عن محفظة World Elite والمخصصة لعملائه من شريحة Premium ليضيف جائزة مرموقة إلى سجل إنجازاته تعزز دوره في تبنى أحدث وأسرع حلول الدفع الرقمية.

وتسلم الجائزة نيابة عن البنك نائب المدير العام لإدارة أداء الأعمال والتخطيط صالح المنصور خلال منتدى ماستركارد الشرق الأوسط للأعمال الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة - دبي بحضور رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم، وعدد من قياديي مختلف قطاعات الأعمال في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، أعرب المنصور عن اعتزازه بحصول بنك بوبيان على جائزة «الأسرع نموا لمحفظة وورلد إيليت» المخصصة لعملاء بريميوم من شركة MasterCard العالمية والتي تؤكد استحقاق البنك وريادته في تقديم المميز والمنفرد من خدمات ومنتجات لعملائه، كذلك تعزز نجاح رؤيته الثاقبة واستراتيجيته نحو التوسع في إدراك أهمية مفهوم التكنولوجيا المالية على مستوى القطاع المصرفي محليا ودوليا.

وأضاف: كذلك انفرادنا بهذه الجائزة والحصول عليها لأول مرة ضمن سجل جوائز البنك يرسخ كفاءة الخدمات والحلول الرقمية لبوبيان والتي تهدف إلى منح عملائه من ذوي الملاءة المالية «بريميوم» مجموعة مميزة من الخدمات والمنتجات التي تتناسب مع احتياجاتهم داخل الكويت وخارجها.



وأوضح المنصور: «مع بطاقة وورلد إيليت يتمتع العميل بأعلى درجات الأمان والائتمان خلال إجراء عمليات الدفع لنساهم في رفع مستوى تجاربه المصرفية»، مؤكدا حرص بوبيان على ضرورة الالتزام تجاه العميل للحصول على أفضل وأحدث تقنيات الدفع المتماشية مع آخر التطورات التقنية.

وفي سياق متصل، قال المنصور إن شراكة بوبيان المستمرة مع ماستركارد تعد استكمالا لسلسلة إنجازات بنك بوبيان في مجال المدفوعات الرقمية، حيث نجح البنك في السنوات الأخيرة، ومن خلال حلوله التقنية المميزة ان يكون ضمن الدول الأكثر تطورا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية عبر إطلاقه العديد من خدمات الدفع الآمن عن بعد والتي تميز أغلبها أن تكون لأول مرة على مستوى الكويت.