أعلنت Ooredoo الكويت، عن إضافة جديدة إلى سجل إنجازاتها، حيث حصل برنامجها «نجوم» على جائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط».



ويسلط هذا الإنجاز البارز الضوء على التزام Ooredoo المستدام بتقديم تجربة عملاء استثنائية، وتوفير حلول مميزة، تلبي نمط الحياة المتسارع ومتطلباته، وتتماشى مع المنافسة المتزايدة في صناعة الاتصالات.



ويعد برنامج «نجوم» الأكثر شمولية وتنوعا ضمن فئته على مستوى الكويت والمنطقة، وذلك بفضل المجموعة الواسعة من المكافآت التي يقدمها، حيث يمكن للعملاء من خلال هذا البرنامج تجميع النقاط، واستبدالها بعروض حصرية لدى العديد من الشركاء والمحلات التجارية. تعكس جهود Ooredoo الكويت في تصميم وتطوير هذا البرنامج، حرصها الشديد على تحقيق قيمة مضافة على حياة العملاء اليومية، وتعزيز مستوى رفاهيتهم بشكل فعال.



هذا، ويضم برنامج «نجوم» تحت مظلته شركاء متعددين يمثلون جميع القطاعات على اختلافها، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، التسوق، التأمين، الصحة واللياقة البدنية، الإلكترونيات، الأثاث المنزلي، السفر، الترفيه، السوبرماركت، وغيرها الكثير. وبهدف ضمان الاستفادة القصوى للعملاء، يغطي برنامج «نجوم» جميع دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، مما يمنحهم المزيد من السلاسة والسهولة لاستخدام النقاط واستبدالها.



وتتم إدارة برنامج «نجوم» من قبل شركة Related، وكالة التكنولوجيا التسويقية الفائزة بجوائز عديدة، والمتخصصة ببرامج الولاء والمكافآت، إن الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركة Related، صممت خصوصا لخلق تجربة فريدة لجميع العملاء وتحقيق رضاهم.



وبناء على هذه المزايا المتعددة والفريدة التي تقدمها Ooredoo الكويت لعملائها، فإن تكريم مجلة «تيليكوم ريفيو» لنجوم بجائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط»، يظهر تقديرها للجهود الاستثنائية التي بذلتها الشركة في سبيل تقديم تجربة مميزة للعملاء. وهذا التكريم يؤكد على مكانة Ooredoo كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ويشهد على التفاني والاهتمام الذي توليه لرفاهية ورضا عملائها.