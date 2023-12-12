أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب السنبلة للأطفال الشهري والمكافأة الطلابية الشهري، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: عبدالعزيز عبدالله البناي، أحمد سعود سعد العازمي، مها شويطر المطيري، مصطفى علي أحمد باش، ناصر سعود مشرف نصار، بتلة خالد مهنا المطيري، منيرة علي عبدالله العازمي، سامي وليد إبراهيم محمد، ابتسام عبدالله هليل الميموني، انتصار عبد الوهاب صالح النمش.



أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الشهري للأطفال، فقد توج 7 رابحين، وهم: لينا عبدالرحمن دبيسان صالح، مريم عبد الهادي محمد العنزي، حامد عبدالله حامد الفيلكاوي، عبدالرحمن محمد النصار، سامية غريب مرزوق الغريب، علي عيسى عبد الصمد الصفار، إبراهيم فواز عبد المجيد خريبط.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom وهم كل من: منار عبدالله ضويحي السهلي، إيمان صلف علي المطيري، رتاج صالح حمدان العتيبي، منيرة محمد طليان الراجحي، هنادي أحمد نهار العازمي.



وحول الشروط قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.