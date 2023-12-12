أعلن بنك برقان عن تولي عبدالله معرفي منصب المدير العام للخزينة، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، ويأتي هذا القرار في إطار تركيز البنك على تنمية رأسماله البشري، كجزء من استراتيجيته الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بالكفاءات القيادية الوطنية بما يدعم مكانته كأحد أفضل أماكن العمل في القطاع المصرفي.



ومن خلال منصبه الجديد، سيتمكن معرفي من مواصلة دوره الحيوي بقيادة وتوجيه إحدى أهم الإدارات في البنك، وضمان حماية الموارد المالية وإدارة المخاطر بأسلوب فعال من أجل تحقيق الأمان والاستقرار على المدى الطويل.



وكان البنك قد أعلن في وقت سابق من العام الحالي عن استراتيجية التحول والتغيير الجديدة الهادفة إلى المضي قدما ليصبح المؤسسة المصرفية الأكثر تطورا وتقدما في الكويت، كما عمل البنك في إطار تحقيق هذه الاستراتيجية على إنجاز العديد من عمليات التعيين والترقية على مستوى قياداته، بهدف تنفيذ رؤيته الطموحة.



وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي في بنك برقان - الكويت: يسرني أن أتقدم من عبدالله معرفي بالتهنئة على توليه هذا المنصب المهم. وقد أثبت على مدى السنوات الماضية كفاءته واستحقاقه للوصول إلى هذا الموقع المتقدم، إذ أسهم في تسخير كل الفرص التي مكنت نمو أعمال البنك، إلى جانب الحرص على الالتزام بالمبادئ والمعايير التنظيمية ومتطلبات التمويل. ونحن على ثقة بقدرته على مواصلة هذا النهج من خلال الإسهام في إنجاز عمليات التوسع وتعزيز قدرات البنك والاستمرار في مسيرة التميز التي تعتبر جزءا من شخصية مؤسستنا.



وأضاف: لقد بات واضحا اليوم أن تعزيز مركزنا المالي وإدارة المخاطر أكثر أهمية من أي وقت مضى، لاسيما خلال مسيرتنا في تنفيذ استراتيجية التحول والتغيير. ونحن نرى أن معرفي هو الشخص المناسب لقيادة وتنفيذ خطط البنك الطموحة، وذلك بفضل مهاراته القيادية وما يتمتع به من خبرة وذكاء مالي، كما اننا نتطلع إلى مواصلة رحلة تطورنا في بنك برقان معا.



ويتمتع معرفي بخبرة تتجاوز 20 عاما في مجال الخدمات المصرفية والأسواق المالية العالمية، وقد انضم إلى البنك في العام 2014 حيث بدأ دوره الفاعل في قيادة وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بإدارة الخزينة للمجموعة، علما أنه كان قد شغل عددا من المناصب القيادية في قطاع الخزينة والاستثمار لدى مؤسسات مالية بارزة، مثل بنك قطر الوطني (QNB).



ويعتبر معرفي جزءا مهما من المشهد المالي، وذلك من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة التسهيلات للاستثمار العقاري وشركة 91 سبرينج بورد في سنغافورة، كما أنه حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأميركية، وكان قد شارك في العديد من برامج هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية.