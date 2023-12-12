ينكب إبراهيم شومان داخل ورشة في قطاع غزة على إصلاح مواقد نحاسية قديمة تعمل بالكاز، لمساعدة النازحين في القطاع الذين حرموا من الغاز أو الحطب جراء الحرب الإسرائيلية، على الطهي. يمسك بالكماشة ثم يضع فتيلا جديدا قبل أن يقوم بتعبئة مزيج سائل محلي الصنع، ويختبر ما اذا بات الموقد المعروف باسم «البابور»، صالحا للعمل.



ويقول شومان لوكالة فرانس برس «عادت غالبية الناس إلى العصر القديم، وتقوم بإحضار البوابير لتصليحها، لأنه لا يوجد لدينا هنا لا غاز ولا وقود».



ومنذ اندلاع الحرب، شددت إسرائيل من حصارها المفروض على القطاع منذ العام 2007، وقطعت امدادات الكهرباء والوقود والمياه والمواد الغذائية. وتدخل الى غزة قوافل من المساعدات الانسانية عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، لكن المنظمات الدولية تؤكد أنها تبقى أقل بكثير من حاجات السكان. وتحذر المنظمات الإنسانية من الوضع الكارثي في قطاع غزة ومن انتشار الأمراض والمجاعة.



وفي ظل النقص الحاد في مصادر الطاقة، يبحث سكان غزة عن مختلف الوسائل التي تتيح لهم توفير وجبات ساخنة. ويوضح إبراهيم شومان «الناس تبحث عن الحطب في كل مكان وأصبح غير متوفر. الناس لا تملك الكثير من المال. والناس عادت إلى البوابير». وبسبب عدم وجود الكيروسين، يلجأ الى خليط محلي الصنع من زيت المحركات وزيت الوقود لإشعال المواقد. ويقوم شومان بإصلاح البوابير القديمة التي يحضرها إليه سكان غزة، أملا في أن تساعدهم على البقاء في ظروف شديدة الصعوبة، يزيدها سوءا بدء الشتاء. ويقول عدنان أبو العيش الذي أحضر موقدا نحاسيا الى شومان لإصلاحه «أعادونا 100 عام إلى الوراء».



ويوضح «نقوم بإصلاحه لأنه لا توجد لدينا بدائل. لا يوجد وقود ولا غاز ولا سولار ولا أي شيء. يجب أن نتدبر أمرنا».



ويتابع «هناك بعض السولار ولكن من الصعب العثور عليه. وقد تقضي اليوم كله بحثا عنه، وفي حال عثرت عليه قد تجد ليترا سعره بين 30 و 35 شيكل» (ما بين 7.5 و 8.7 يورو).