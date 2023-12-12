وقّع مئات من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد رسالة تدعم رئيسة الجامعة التي تواجه ضغوطا للاستقالة بعد شهادتها في جلسة استماع في الكونغرس حول تصاعد معاداة السامية في الحرم الجامعي.



وتأتي رسالة الدعم لكلودين غاي التي نشرتها صحيفة «بوسطن غلوب»، بعد استقالة نظيرتها في جامعة أخرى منضوية ضمن رابطة «آيفي ليغ» للجامعات العريقة في مواجهة انتقادات حادة وضغوط سياسية بسبب مثولها في جلسة الثلاثاء الماضي.



وتحذر الرسالة من أن المحاولات السياسية لإزاحة غاي «تتعارض مع التزام جامعة هارفارد الحرية الأكاديمية»، كما ذكرت الصحيفة نفسها، وتدعو المسؤولين إلى «الدفاع عن استقلال الجامعة».



وقدمت غاي ورئيسة جامعة بنسلفانيا إليزابيث ماغيل وسالي كورنبلوث رئيسة جامعة «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» إجابات قانونية طويلة عندما سئلن عما إذا كان الطلاب الذين يدعون إلى «إبادة جماعية لليهود» في جامعاتهن ينتهكون قواعد سلوك الطلاب.وكانت ردود الفعل على شهادتهن سريعة ومكثفة، إذ هدد مانحون بإلغاء ملايين الدولارات المقدمة إلى المؤسسات، وانتشرت مناقشات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتب 74 مشرعا رسائل تطالب بإقالتهن فورا. واستقالت ماكغيل السبت الفائت، بينما قال مجلس إدارة «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» إنه سيدعم كورنبلوث.



واعتذرت غاي بعد ذلك لفشلها في إدانة التهديدات بالعنف المعادي للسامية بقوة أكبر في حرمها الجامعي.



وفي جلسة الثلاثاء الماضي، سألت عضو الكونغرس الجمهورية إليز ستيفانيك رئيسات الجامعات الثلاث عما إذا كانت الدعوة إلى إبادة جماعية لليهود تنتهك قواعد الجامعة أو قواعد السلوك.



وردت غاي حسب نص نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب ستيفانيك «القواعد المتعلقة بالتنمر والتحرش محددة بشكل واضح. إذا كان الوضع الذي يتم فيه استخدام تلك اللغة يرقى إلى مستوى التنمر والتحرش، فإننا نتخذ إجراءات ضده».