القاهرة - ناهد إمام



أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 13/12/2023، حتى يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024، في مواعيد محددة، وفقا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.



وأوضح م.عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 79 يوم الأربعاء 13/12/2023، ووحدات العمارة رقم 80 يوم الخميس 14/12/2023، ووحدات العمارة رقم 81 يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة رقم 135 يوم الإثنين 18/12/2023، ووحدات العمارة رقم 119 يوم الثلاثاء 19/12/2023، ووحدات العمارة رقم 133 يوم الأربعاء 20/12/2023.