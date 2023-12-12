تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل، ممثلة بإدارة الأمن البحري، من إحباط عملية تهريب كمية من المواد المخدرة(حشيش) تبلغ 40 كيلو غراما حاول 5 متهمين إدخالها البلاد عن طريق البحر. وقد وردت معلومات عن وجود كمية من المواد الممنوعة بحوزة أحد اللنشات داخل المياه الإقليمية الكويتية، حيث تم تشكيل قوة من إدارة الأمن البحري للرصد والتحري عن اللنش، وبضبط اللنش داخل المياه الاقليمية وتفتيشه عثر على جركل بداخله 38 قطعة يشتبه بأنها مواد مخدرة (حشيش) تقدر قيمتها السوقية بـ 150 ألف دينار. وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه، أقروا واعترفوا بمحاولتهم تهريب كمية المخدرات، وجار إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية أن الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، وذلك لحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة.