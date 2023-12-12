أحمد خميس



تمكن رجال الإدارة العامة للمرور من ضبط وافد وخلاط إسمنتي كان على متنه، وجرى احتجاز الوافد في النظارة والخلاط في كراج الحجز، وذلك على خلفية إلقاء مخلفات اسمنتية في بر المطلاع. وقال مصدر امني: فور نشر مواطن لمقطع مصور يظهر تخلص السائق من المخلفات الاسمنتية في بر الاحمدي، صدرت التعليمات بالتعامل مع الواقعة، وجرى تحديد الشركة المالكة للخلاط وضبطه والسائق. واعترف قائد الخلاط بأنه لم يكن يعلم بأن ما صدر عنه مخالفة. يشار الى ان مثل هذه الممارسات يعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار.