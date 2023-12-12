تسبب انقلاب شاحنة محملة بمعدات وبراميل ديزل، في إعاقة حركة السير على الدائري الخامس، فيما بذلت رجال مركز إطفاء العارضية ورجال من مرور العاصمة جهودا كبيرة لتسهيل حركة السير. وقالت قوة الإطفاء العام في بيان لها انه فور تلقيها بلاغا بالحادث تم الإيعاز إلى فرقة إطفاء مركز العارضية ظهر امس بالتوجه للتعامل مع الحادث، والذي كان عبارة عن انقلاب شاحنة على طريق الدائري الخامس محملة بمعدات وبراميل ديزل، مشيرة إلى أن الحادث تسبب في تسرب الديزل على الطريق. وأضافت قوة الإطفاء: تمت السيطرة على التسرب وتأمين الموقع لحين إزالة الشاحنة عن الطريق، مؤكدة أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات.