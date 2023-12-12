منصور السلطان



ألقى رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء فجر أمس القبض على شخص في العقد الثاني من عمره في منطقة العيون بحالة تعاط وبحوزته كوكتيل من المواد المخدرة وأدوات للتعاطي. مصدر أمني أفاد بأنه خلال إقامة رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء فجر امس نقطة تفتيش في منطقة العيون شاهدوا سيارة «دفع رباعي» يقودها شخص تظهر عليه علامات التعاطي، وبعد إنزاله من السيارة والاستعلام عنه اتضح أنه في العقد الثاني من عمره، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيس شفاف بداخله مادة الشبو المخدرة، وآخر به مادة الكيميكال المخدرة وقطعة حشيش و 4 حبات مخدرة وأدوات للتعاطي، وعليه تم اقتياده وإحالته والمواد المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.