محمد الجلاهمة



وجه وكيل النائب العام بانتقال فريق من الادلة الجنائية لرفع البصمات من داخل سيارة في محاولة لتحديد من كان على متنها وهل من كان يستخدمها بخلاف مالكها والذي سجل في اليوم نفسه بلاغا بسرقتها.



وحول تفاصيل قضيتين مرتبطتين ببعضهما البعض، وحملت عنوانين مختلفين، الاول سرقة عن طريق تحطيم حرز وتصنيف جنايات في مخفر المطلاع، والثانية سرقة مركبة وسجلت في مخفر شرطة الجهراء وبتصنيف جنح، قال مصدر امني ان خليجيا من مواليد 1967 ابلغ عمليات الوزارة بأنه وخلال وجوده داخل جاخوره في استراحة الحجاج، وتحديدا نحو الرابعة عصرا فوجئ بشخص يحمل «خروفا» من داخل جاخوره ويهرب به، حيث سارع الى ملاحقته، الا ان المتهم وبعد ان وضع الخروف داخل السيارة اضطر للهرب تاركا السيارة وهي جيب سبورت رباعية خضراء اللون وهاتف نقال وتوارى عن الانظار، مستغلا فارق العمر بينه وبين المجني عليه. وذكر المبلغ ان اللص في منتصف العقد الثاني وكان يرتدي الزي الوطني.



اما القضية الثانية فقد تقدم مواطن من مواليد 1998 وقال ان مجهولا سرق سيارته الرباعية وكان بداخلها هاتفه النقال وهي المركبة نفسها التي ارتكبت بها واقعة سرقة الخروف، مشيرا الى ان من سرق مركبته كانا شخصين وكانا يستقلان مركبة رباعية بيضاء اللون.



وقال مصدر امني رغم ان القضية معقدة لكن لرجال المباحث القدرة على حلها، مشيرا الى براءة مالك السيارة التي ارتكبت بها قضية سرقة الخروف واردة، انطلاقا من ان سيارته سرقت فعليا واستخدمت في قضية المطلاع.



واضاف ان هناك احتمالية ان يكون مالك السيارة متورطا في القضية وقدم البلاغ في محاولة للإفلات من العقاب، وكلا الاحتمالين قائم بنسب متساوية، مشيرا الى ان تقرير الادلة الجنائية وتحريات المباحث سيشكلان الفيصل، وفي حال ثبوت عدم تورط مالك السيارة في واقعة السرقة سيتم تكثيف الجهود لضبط المتهم، وفي هذه الحالة سيكون متورطا في واقعتي سرقة.