شاركت الكويت ممثلة بالأولمبياد الخاص في المؤتمر الإقليمي لمجلس اللاعبين القادة الجديد للأولمبياد الخاص الذي عقد بالقاهرة بمشاركة 10 دول عربية، حيث مثل الكويت في المؤتمر اللاعب القائد عبدالله المطيري والمدرب أيمن يعقوب مرافقا.



واشتملت أعمال المؤتمر على عقد مجموعة من الورش والمحاضرات تناولت القيادة والتحدث العالمي، والتدريب على مكافحة التنمر، والحماية الشخصية، بالإضافة إلى اليوم الصحي الذي تضمن محاضرات عن التغذية واللياقة البدنية والصحة النفسية، كما شارك أعضاء المجلس في الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة بالجامعة الأميركية والذي شهد مهرجانا للرياضات الموحدة، بالإضافة إلى أجراء انتخابات اختيار رئيس المجلس الجديد ونوابه.



وقد تم اختيار أعضاء المجلس الجديد بعد اجراء اجتماعات مكثفة من قبل الرئاسة الاقليمية عبر تقنية الزووم مع اللاعبين، وقد أكدت نائب رئيس مجلس ادارة الأولمبياد الخاص الكويتي هدى الخالدي أهمية هذا البرنامج في الارتقاء بقدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقتهم قدراتهم في الاعتماد على الذات والقيادة وتداول وطرح قضاياهم المختلفة والمساهمة في حلها، مشيرة إلى أن الأولمبياد الخاص الكويتي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإقليمي أولى اهتماما كبيرا بهذا البرنامج والذي كان من ثماره التجربة الناجحة للاعبة مريم ذياب التي تم اختيارها من خلال مجلس اللاعبين القادة متحدثا رسميا للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونجحت باقتدار في تقديم صورة مشرفة ومشرقة على مدار 5 سنوات للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية في جميع المحافل الإقليمية والعالمية.