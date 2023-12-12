

يواصل البنك التجاري الكويتي تقديم الرعاية للأنشطة الرياضية ومنها تقديم الرعاية البلاتينية لدعم فريق كرة القدم التابع للهيئة العامة للصناعة للعام 2023، ويأتي ذلك إدراكا من البنك لأهمية دعم مثل هذه الفعاليات الرياضية التي تقوم مؤسسات وهيئات الدولة بتنظيمها لموظفيها، فضلا عن مساندة الهيئات والمؤسسات الصناعية، التي تعمل من أجل تنمية الصناعة المحلية في البلاد.



وقام ممثلون عن البنك بتسليم شيك الدعم إلى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتكليف علي جاسم ورئيس قسم العلاقات العامة سيف الرميحي، بحضور رئيس إدارة الفروع بالبنك التجاري فاطمة حسين ومدير منطقة بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز بن سلامة.



وتعليقا على هذه الرعاية، قالت رئيس إدارة الفروع بالبنك التجاري فاطمة حسين: «تأتي هذه الرعاية البلاتينية لتؤكد من جديد الدور المحوري الذي يلعبه البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصه على دعم مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، حيث يحرص البنك دائما على دعم وتشجيع الفعاليات الاجتماعية والرياضية والتربوية والصحية التي تقوم على تنظيمها هيئات ومؤسسات المجتمع المدني الكويتي، إيمانا منه بأن دوره لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات المصرفية والمالية لعملائه، بل يمتد ليشمل التزامه تجاه المجتمع بدعم ورعاية الأنشطة الهادفة والمتنوعة».



من جهته، أعرب علي جاسم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتكليف عن شكره وتقديره لإدارة البنك على دعمها المتواصل لأنشطة الهيئة، مشيدا بالدور المميز للبنك التجاري في دعم ورعاية مختلف الأنشطة. وأكد أن هذا الأمر ليس بغريب على البنك التجاري الذي يحرص على تأكيد مفهوم المسؤولية الاجتماعية، باعتباره احدى المؤسسات المصرفية الرائدة، حيث يتجلى هذا الدور واضحا من خلال اهتمامه بالمشاركة في العديد من الفعاليات المجتمعية التي تخدم قطاعات واسعة من المجتمع الكويتي.