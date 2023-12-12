عبدالعزيز جاسم



سيفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خدمات مهاجمه التونسي يوسف بن سودة في مواجهته مع خيطان بانطلاق الجولة العاشرة «بداية القسم الثاني» في دوري زين الممتاز، وذلك للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة الشباب بالجولة السابقة، وشهدت المباريات السابقة تألق بن سودة بعد ظهوره بمستوى متواضع في انطلاق المنافسات.



كما لن يتمكن المدافع الأرجنتيني سيرجيو فيتور من اللحاق بالمواجهة لعدم تعافيه من الإصابة في عضلة الساق، لكنه دخل مرحلة التدريبات الفردية تمهيدا لعودته في الجولة الـ 11، والحال نفسه ينطبق على لاعب الوسط عبدالعزيز وادي الذي تعرض للإصابة في مواجهة السالمية بالجولة الثامنة.



إلى ذلك، ينتظر الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم تقرير الجهاز الطبي اليوم بشأن قدرة اللاعب الشاب عبدالله مطاوع على اللعب بعد أن غاب الجولة الماضية بسبب الإصابة.



أما المالي إبراهيما تانديا فسيقوم بعمل فحوصات نهائية أخيرة بعد غد، على أن تظهر النتائج بداية الأسبوع المقبل، وعلى إثرها ستحدد ما هي مشكلته الصحية، سواء كان فيروس الكبد الوبائي أو التهابا عاديا.



كما سيغادر اليوم حارس الفريق خالد الرشيدي الى ألمانيا لتلقي العلاج من إصابته أسفل الظهر.