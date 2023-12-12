توج لاعب منتخبنا الوطني للإسكواش عبدالله هاني بطلا لفئة تحت 15 سنة في بطولة ماليزيا الاسيوية المفتوحة التي اختتمت الاحد الماضي. وكان هاني قد وصل الى المباراة النهائية بعدما أطاح بجميع منافسيه المصنفين ليلتقي في النهائي مع الماليزي رافي كمار واستطاع الفوز 3-1 وسط حضور جمهور غفير ساند اللاعب الماليزي، الا ان بطلنا عبدالله هاني فرض سيطرته، وكان الشوط الرابع مثيرا للغاية تمكن عبدالله من حسمه 11-9 ليعتلي قمة منصة التتويج محققا المركز الاول من اصل 121 لاعبا، فيما حقق لاعب الازرق سلمان الصالح المركز السادس في فئة 11 سنة من اصل 94 لاعبا.



وكان الوفد برئاسة مشعل الشرقاوي والمدير الفني اشرف الكرارجي والمدرب أحمد عبدالعال السباعي. وشارك المنتخب بستة لاعبين قدموا مستوى جيدا في الفئات المختلفة.



وأثنى المدير الفني الكرارجي على مستوى اللاعبين المتطور، مشيرا الى ان الجميع اكتسب المزيد من الخبرة فضلا عن تحسين التصنيف الدولي مما يساعد بالبطولات المقبلة في وضع اللاعبين الكويتيين في البطولات الدولية بموقع تصنيفي افضل.



وأبدى الكرارجي سعادته بحصول عبدالله هاني على لقب البطولة مؤكدا انه ينتظره مستقبل واعد سواء على المستوى الآسيوي أو الدولي وذلك نتيجة لالتزام اللاعب بالبرنامج التدريبي الموضوع له ولزملائه في المنتخب، لافتا الى ان منتخباتنا الوطنية للاسكواش ستعود مجددا الى خارطة المراكز المتقدمة على المستوى الآسيوي متى ما استمر اللاعبون في الالتزام بالبرنامج التدريبي، مؤكدا ان مجلس ادارة الاتحاد وفر جميع السبل من اجل انجاح الخطة الموضوعة من قبل لجنة المنتخبات.‏‫