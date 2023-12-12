شكلت القطارات منذ القدم مصدر إلهام للفنانين وأعمالهم في كل زمان ومكان، من مونيه إلى جيمس بوند، مرورا بأجاثا كريستي وهيتشكوك وكات ستيفنز، ومنها القطارات الليلية التي أهملت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنها بدأت تعود تدريجيا إلى القارة الأوروبية، مع إعادة افتتاح قطار باريس ـ برلين ذي الدلالة الرمزية أمس.



فبعد تسع سنوات من وقف العمل بالخط الذي يربط العاصمتين الفرنسية والألمانية، أعيد افتتاح قطار باريس ـ برلين من خلال إطلاق أول رحلة مسائية من محطة برلين إلى باريس بحضور وزراء فرنسيين وألمان وعدد كبير من المسؤولين.



وراهنا، سيشهد الخط ثلاث رحلات أسبوعيا تنطلق من باريس أيام الثلاثاء والخميس والسبت، ومن برلين الإثنين والأربعاء والجمعة. ويفترض أن تصبح الخدمة يومية اعتبارا من أكتوبر 2024.



وتوفر القطارات خيارات كثيرة للركاب، إذ بإمكانهم الاستلقاء على فراش أو الجلوس على مقعد أو الحصول على غرفة خاصة لشخص أو شخصين أو ثلاثة أشخاص.



وجسد الرسامان البريطاني وليام تيرنر والفرنسي كلود مونيه في أعمالهما القطارات منذ ظهورها في أوروبا، ومن أشهرها قطار الشرق السريع الذي تناولته كاتبة الروايات البوليسية الشهيرة أجاثا كريستي في كتابها «جريمة في قطار الشرق السريع».



وفي رواية «أنا كارنينا» لليون تولستوي، يكون القطار نذير شؤم وموت بينما يظهر في رواية «الوحش البشري» لإميل زولا كآلة ترافق نزول البطل إلى الجحيم.



واستخدم معلم التشويق ألفرد هيتشكوك هو الآخر القطارات في أفلامه، ليهيئ مشاهد مثالية إما لمؤامرة (كما في «سترينغرز أون ايه ترين») أو لاختفاء («ذي ليدي فانيشز») أو لقصة حب («نورث باي نورثويست»).