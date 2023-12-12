تشير دراسة جديدة إلى أن نحو نصف عدد حالات ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن تكون مشتركة أو «متوافقة» بين الأزواج، بمعنى أنه إذا كان أحد الزوجين يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن شريكه سيعاني منه أيضا.



وقالت الدراسة المنشورة في مجلة جمعية القلب الأميركية، إنه بين الأزواج من جنسين مختلفين في أربع دول هي: الصين، وإنجلترا، والهند، والولايات المتحدة، كانت النساء المتزوجات من رجال يعانون من ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بمن لم يصب أحد الأزواج بينهم بارتفاع ضغط الدم.



وكان الرجال الذين لديهم زوجات مصابات بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض مقارنة بالرجال الذين لم تعان زوجاتهن من ارتفاع ضغط الدم.



وأظهرت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعات ميشيغان، وإيموري، وكولومبيا، «انتشارا واسعا» لارتفاع ضغط الدم «المتوافق» في البلدان الأربعة. وأظهرت البيانات أن 47.1% من الأزواج في إنجلترا أصيبوا بارتفاع «ضغط الدم المتوافق»، و37.9% في الولايات المتحدة، و20.8% في الصين، و19.8% في الهند.