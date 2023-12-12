تشكّل الأبقار المزودة بأجراس تدق كلما تحركت هذه الحيوانات ببطء لترعى العشب الأخضر، أحد أبرز التقاليد في سويسرا، ومشهدا شائعا فيها، لكن هذه الأصوات الناجمة عنه لا تروق لجميع السويسريين.



ففي مدينة أرفانغن الواقعة وسط جبال الألب، رفعت شكوى مطلع العام بسبب «ضجيج» ليلي يحدثه قطيع من نحو 15 بقرة تقضي لياليها في حقل مجاور لمنطقة سكنية.



وطلب سكان شقتين مجاورتين للحقل من السلطات التدخل ودفع المزارع لإزالة الأجراس عن أبقاره خلال الليل.



ويقول رئيس بلدية البلدة الصغيرة البالغ عدد سكانها 4800 نسمة نيكلاوس لوندسغارد-هانسن المقيم في جوار الحقل المعني، في حديث لوكالة فرانس برس، «دهشت عندما علمت بأن شكوى قد رفعت في هذا الخصوص»، مضيفا «لم أكن أدرك أن الأبقار تحدث ضجة كبيرة، لكنني لاحظت أنها قد تزعج السكان».



وتم جمع 1099 توقيعا مؤيدا للتقليد، أي أقل من ربع عدد السكان الإجمالي. وقال لوندسغارد-هانسن إن هذه الرقم «ضخم».



وبينما كانت الأجراس تستخدم سابقا لتتبع الحيوانات في المراعي الجبلية، تقلصت أهميتها مع ظهور أجهزة التتبع بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس).



لكنها بقيت من أبرز مؤشرات الحياة الريفية في سويسرا. وأدرجت منظمة اليونسكو هجرة القطعان في المراعي الجبلية السويسرية ضمن التراث غير المادي للإنسانية.



لكن هذا التقليد يشهد تراجعا أحيانا تزامنا مع انتقال عدد كبير من سكان المدن إلى الأرياف بحثا عن السكينة.