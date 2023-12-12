الشارقة - مفرح الشمري



كانت الليلة الثالثة من ليالي مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي بدورته السابعة، مختلفة، حيث حملت بين طياتها معاني جميلة للعشق والفروسية والشهامة، وذلك في العرض المسرحي «منيفة» الذي قدمته فرقة المسرح الحر الأردنية بمنطقة الكهيف، من تأليف: أحمد الطراونة، إخراج: فراس المصري، تمثيل: كرم الزواهرة، معتصم فحماوي، غادة عباسي، أريج دبابنة، محمد أبودية، زاهي حمامرة، تصميم إضاءة محمد المراشدة.



فكرة العرض ذكرت الجمهور بالمسلسلات البدوية الأردنية التي نالت شهرة واسعة السنوات الماضية وتمحور معظمها حول قصص العشق والشهامة في القبائل البدوية، ودارت الحكاية عن «منيفة» التي تتعرض هي ووالدها للسلب من قطاع الطرق، فيلجأ والد «منيفة» - الذي أخفى شخصيته الحقيقية - الى قبيلة الشيخ «بوفهد» طالبا منه العمل فوافق على أن يعمل عنده راعيا للأغنام، ومع مرور الوقت تنشأ قصة حب بين «فهد» و«منيفة»، فينتشر الخبر عن طريق «شوفة» بنت عم «فهد» والتي تحبه من طرف واحد، وعندما يصل الخبر الى الشيخ «بوفهد» يطلب من والد «منيفة» المغادرة، لكن تتعرض القبيلة لغزو فيدافع عنها والد «منيفة» ويستطيع أن يرجع هيبتها، وبعدها يرحل، ليكتشف «بوفهد» أن راعي الغنم الذي عمل عنده هو الشيخ «نواف»، وعلى الرغم من زواج «فهد» من بنت عمه «شوفة» إلا أن قلبه ظل متعلقا بـ«منيفة» فيخرج باحثا عنها حتى يجدها، فيتزوجها لتنتهي القصة نهاية جميلة.



على الرغم من الجهد المبذول من قبل المخرج فراس المصري لاستغلال الفضاء الواسع لصحراء منطقة الكهيف إلا أن العرض لم يخل من الهنات، فقد شعر الحضور وكأنهم يتابعون تمثيلية بدوية وتحديدا في الثلث الأول من القصة، لكن المصري تدارك الأمر واستغل المساحات المتاحة له بالثلث الأخير، كذلك من الأمور التي دعت الى الاستغراب تحدث «الراوي» باللغة العربية الفصحى التي لم تكن تتماشى مع بيئة العمل وحواراته البدوية، والتساؤل «ما السبب في عدم رواية الأحداث بلهجة العمل حتى لا يتشتت تركيز المتلقي؟!».



مصر تختتم عروض المهرجان



تختتم الليلة فرقة «المسرح الصوتي» بجمهورية مصر العربية عروض مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي بدورته السابعة من خلال مسرحية «ترنيمة الصحراء..الخروج إلى النهار»، فكرة وإخراج وسيناريو: انتصار عبدالفتاح، كتابة حوار: متولي حامد، تصميم ملابس: محمد الغرباوي، تصميم إضاءة: ياسر شعلان، والعرض من تمثيل: عايدة فهمي وسعيد صديق وهاني عبدالحي ونهى مندور ونسمة عادل وفيروز عبدالفتاح وآية خلف، بالاشتراك مع آن توماس من جنوب السودان.



ثقافات متعددة



الجميل في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي السابع انه يجمع ثقافات متعددة سواء من خلال عروضه المسرحية أو الفنون الشعبية التي تستقطب العديد من الجاليات التي تقطن إمارة الشارقة.