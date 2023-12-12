عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر، ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة السادسة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب سعد العبدالله، وسيتم إجراء عملية القرعة غدا الأربعاء 13 الجاري.



وكانت «السكنية» قامت مؤخرا بتوزيع الدفعة السادسة من N4 للقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشتمل على 261 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى 1/11/2003.



من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية (إدارة المتابعة) عن استدعاء مواطنين لمراجعتها أثناء الدوام الرسمي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إذاعة، ونشر ذلك بالجريدة الرسمية الكويت اليوم.



وفيما يلي أسماء المواطنين:



محمد جاسم محمد نعمه الحساوي، كذلك أسرة المرحوم يوسف بدران يوسف الدوسري، وأسرة المرحوم راشد علي دخيل المري، وأسرة المرحوم مرزوق محمد صالح العجمي، وأسرة المرحوم هوية عيد طرق العازمي، وأسرة المرحوم ناصر سالم فلاح فدغوش الهاجري، وأسرة المرحوم ناصر يوسف أحمد العمران، وأسرة المرحوم ناصر علي راشد هزاع العجمي، واسرة المرحوم حزام عبدالله سعد الهاجري، وأسرة المرحوم منيف بشير منيف الدوسري، وأسرة المرحوم محفوظة علي مبارك الهاجري.