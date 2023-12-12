ثمنت وزارة الصحة تعاون دول مجلس التعاون في مجال زراعة الأعضاء على مدى نحو 30 عاما، مشيدة بالإنجازات التي تحققت من خلال برنامج مشاركة الأعضاء وزرعها للمرضى في دول مجلس التعاون.



واستمرارا للتعاون الخليجي في مجال مشاركة الأعضاء وزرعها للمرضى بدول المجلس، تشير الإحصائيات إلى إجراء عملية زراعة كبد لنحو 42 مريضا كويتيا في أبوظبي من متبرعين متوفين من الكويت خلال العامين الماضيين، حيث تنقل الأعضاء تحت إشراف الجهات الحكومية بكلا الدولتين.



كما تعرب الوزارة عن فخرها بالإنجازات التي حققها برنامج توفير الأعضاء من الوفيات على مدار 24 عاما، حيث نجح هذا البرنامج بإنقاذ 1338 مريضا يعانون من المرض المزمن أو الموت، عبر توفير أعضاء وأنسجة من 407 متوفين دماغيا في الكويت حتى الآن، مثمنين في هذا السياق جهود ودور جمعية زراعة الأعضاء، والذي يضم مجلس إدارتها نخبة من الأطباء المشهود لهم بالمهنية والأمانة والتفاني بالعمل لخدمة مرضى الكويت، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.



كما تجدد «الصحة» تأكيدها على أن مصلحة المرضى تظل الأولوية لها والتي تسخر لها كل الامكانيات بالتوازي، مع العمل على تذليل أي تحديات.