عقد ديوان الخدمة المدنية ورشة عمل بعنوان «تطبيق الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية» للجهات الحكومية بهدف نشر الوعي بمفهوم الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الإدارية بالدولة ولتعزيز مفاهيم ومبادئ الحوكمة المؤسسية على جميع العاملين بالجهات الحكومية.



وقال الديوان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) - تويتر سابقا - إن قطاع التطوير الإداري بالديوان عقد الورشة التدريبية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمشاركة عدد من القياديين والإشرافيين بكافة الجهات الحكومية.



وأضاف أنه تم خلال الورشة تقديم عرض يتضمن بيان مفهوم وأهمية الحوكمة المؤسسية وتوضيح خطوات تنفيذ منظومة الحوكمة المؤسسية بالجهات الحكومية وعرض ونقل التجارب الناجحة.



وأوضح أنه تم التطرق أيضا إلى استراتيجية الديوان التي أطلق عليها البرنامج الوطني للحوكمة المؤسسية ومن أبرز أهدافها ومنهجية عملها بناء قدرات الجهات الحكومية من خلال التوعية والتدريب في مفهوم الحوكمة وتنفيذ برنامج إعداد مدربين وطنيين بالحوكمة المؤسسية بكافة قطاعات الدولة.



وأشار البيان إلى أن الديوان استضاف فريق الحوكمة المؤسسية بوزارة الشؤون الاجتماعية لاستعراض تطبيق الحوكمة المؤسسية لديها باعتبارها أول وزارة تقوم بوضع خطة معتمدة وفق مدة زمنية لتطبيق اجراءات ومعايير الحوكمة المؤسسية في القطاع العام.