تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس بتعزيز «القوة العسكرية ـ البحرية» لروسيا، وذلك خلال ترؤسه حفل تدشين غواصتين نوويتين في أقصى شمال البلاد.



وشارك بوتين في مراسم رفع العلم التي أقيمت في سيفيرودفينسك على البحر الأبيض، حيث بنيت مدى السنوات الست الأخيرة الغواصتان «كراسنويارسك» و«الإمبراطور الاسكندر الثالث».



وقال بوتين في كلمة وجهها للبحارة «بسفن كهذه وبأسلحة كهذه، ستشعر روسيا أنها آمنة». وتفقد إحدى الغواصتين في مياه القطب الشمالي المتجمدة.



وقال الرئيس الروسي إن الغواصتين «ستعززان الجاهزية القتالية للبحرية الروسية وقوتنا البحرية في القطب الشمالي وفي الشرق الأوسط والبحر الأسود وبحر البلطيق».



وإضافة إلى هاتين السفينتين اللتين ستدخلان أسطول المحيط الهادئ، تبني روسيا ثماني غواصات نووية.



ومع قرب دخول المعارك في أوكرانيا عامها الثاني، أجرت روسيا تحولا في اقتصادها لإتاحة التركيز بشكل كبير على الإنتاج العسكري.