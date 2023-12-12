اختارت الغرفة السفلى في البرلمان البولندي دونالد توسك، زعيم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي، لتولي رئاسة الحكومة، بعدما هيمن القوميون الشعبويون على الحكم في البلاد لمدة ثماني سنوات.

وصوّت 248 نائبا لصالح تكليف توسك تشكيل الحكومة، فيما بلغ عدد المعارضين 201.

والغرفة السفلى، حيث يحظى الموالون للاتحاد الأوروبي بغالبية، كانت قد رفضت في وقت اقتراح تشكيل القوميين الشعبويين حكومة جديدة.

وبعد اختياره لتولي رئاسة الحكومة، شكر الرئيس السابق للمجلس الأوروبي البولنديين على الثقة التي منحوها إياه في انتخابات 15 أكتوبر.

وقال "إنه يوم عظيم لكل الذين آمنوا طوال سنوات عدة بأن الأمور ستتحسن وأننا سنطرد الظلمات والشر". وتابع "اعتبارا من الغد سنكون قادرين على تصحيح الأخطاء، بحيث يشعر الجميع بأنهم في وطنهم في بولندا".

وردا على توسك، اعتبر زعيم حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي ياروسلاف كاتشينسكي أن خصمه "عميل ألماني".

ويضم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي "الائتلاف المدني" الوسطي و"الطريق الثالث" (حزب ديموقراطي مسيحي) واليسار.

وكان رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي قد عرض في خطاب أمام البرلمان سياسته العامة لكن المجلس سحب الثقة منه، إذ صوت على حجب الثقة 266 نائبا مقابل 190 صوتا.

وعلى الرغم من فوز التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي بالانتخابات التشريعية التي أجريت في 15 أكتوبر، كان الخيار الأول للرئيس القومي أندريه دودا تكليف حليفه مورافيتسكي تشكيل الحكومة، وهو ما أخر لنحو شهرين خروج المعسكر القومي الشعبوي من الحكم بعدما تولى السلطة لمدة ثماني سنوات.