رئيس مجلس الامة يخلي قاعة المجلس ويحوّل الجلسة إلى سرية لمناقشة استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة

مجلس الأمة ينتهي من مناقشة بند الرسائل الواردة ويوافق عليها

سعود العصفور : هناك حالات يتم استبعادها من تصنيف المعاقين وهضم لحقوق الأشخاص وهذا كله بسبب سوء أداء هيئة المعاقين

الجهاز الإعلامي في مجلس الأمة يجب أن يكون محايداً وينقل الحقائق فقط ولا يوجه الرأي

-ما أثير عن سوء الأداء في المكتب الصحي في لندن مهم والأمر ليس مقتصراً عليه فهناك مكاتب تمتهن كرامات المواطنين

عبدالله فهاد: للأسف أصبح المجتمع يعاني من التمزق والتفتت والحسابات الوهمية لها دور في ذلك ونحن في المجلس أنجزنا 7 قوانين مهمة تتعلق بمعيشة الناس وهذا الإنجاز لم يحصل إلا من خلال التوافق وهذا تاريخ يقض مضاجع الفاسدين

عادل الدمخي: تقرير الكركال طلبنا إيداعه في الأمانة العامة لاطلاع النواب عليه ونحن نعمل بدستور وقانون ولا يوجهنا أحد ووقفنا ضد الفساد ولا نقبل اتهامنا من قبل الغانم وكلامه مرفوض وعليه الاعتذار

هاني شمس: هناك نقص في خدمات المناطق الجديدة والمناطق القديمة تعاني أيضا وتقاعس المسؤولين هو السبب..وفي أي مكان نذهب إليه يحدّثنا الناس عن الشوارع هذا غير ضنك العيش

أسامة الشاهين: أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يستفيدون من القسائم الصناعية والسبب في ذلك قضية التوزيع وخصوصاً في الشدادية ويجب مساندة هذه الفئة

مبارك الطشة : الوضع الحالي في الدوائر الانتخابية لا يقبله عقل ولا منطق فهناك مواطن في دائرة صوته يعادل أربع أصوات في دائرة ثانية..وغياب العدالة أمر مرفوض

وزير الدفاع : لا يقبل أي إنسان أو مواطن صالح ما يقال حول ما تعرض له المواطن وهذا الأمر تم من قِبَل الاستخبارات وقد يكون صادقاً أو كاذباً في ما ادعاه.. وهناك إجراءات تأخذ مسارها وطلبنا أن تكون لجنة التحقيق من القضاء العسكري والفتوى للحيادية

-لا نقبل وليس من طبعنا القبول بمثل هذه الإجراءات وهناك لجنة تحقيق في الدفاع وشكوى لدى النيابة العامة ووزارة الداخلية تقوم بدورها وهناك رغبة من لجنة حقوق الإنسان للتحقيق ومن يخطئ سيحاسب

-لا أُزايد على أحد "أنا عود من عرض حزمة" تعمل من أجل الوطن ونحن بحاجة للهدوء للإنجاز

مرزوق الغانم : الحرية الشخصية مكفولة حسب الدستور وما تعرّض له المواطن تركي العنزي في وزارة الدفاع مخالفة دستورية وشرعية وبعد أن أعلنت عن الأسئلة شكّلت الوزارة لجنة تحقيق

-من هم الضباط الذين حققوا مع تركي العنزي وفي أي أماكن تم التحقيق معه؟

حمد المطر: تكليف لجنة حقوق الإنسان للتحقيق في قضية المواطن تركي العنزي مهم وحفظ كرامات الناس أولوية ويجب على المؤسسات العسكرية حفظ حقوق الناس

-نحو 50 ألف مواطن في مدينة جابر الأحمد لكن للأسف الخدمات متهالكة وهناك حوادث يومية في الطرق أدت إلى وفيات

حسن جوهر : ملف صندوق الجيش مستمر وهو ملف لم يتم طيه ونحن مع أي تحقيق ينشد العدالة ولكن إجراءات التحقيق يجب أن تكون سليمة مع حفظ كرامات الناس

حمدان العازمي: قدمتُ رسالة حول تراجع الاعلام في أمانة المجلس ولم تدرج على جدول الأعمال وأرغب في معرفة السبب

-قطاع الإعلام في المجلس منحاز ويفضل نواباً على آخرين كما كان في السابق.. والتسويق والدعاية لبعض الأشخاص أمر غير مقبول وأطلب إحالة الأمر لمكتب المجلس للتحقيق

-ما يحصل في المكتب الصحي في لندن غير مقبول وهناك الكثير من الشكاوى ولابد من إحداث تغيير وكذلك الحال في المانيا..ووزير الصحة يتحمل المسؤولية

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح جلسة المجلس العادية لمناقشة جدول الأعمال الذي يحتوي على تقارير عدة للجان البرلمانية بالاضافة الى الرسائل الواردة

نص الرسائل الواردة في جلسة المجلس اليوم:

رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشـكاوى يطلـب فيهـا إحالـة الشكوى رقـم (۲۲۲) المرفقـة إلـى لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة للاختصـاص عمـلأ بحكـم المـادة (156) مـن اللائحـة الداخلية لمجلس الأمة.

-رسـالـة مـن رئيس لجنـة تعزيـز القيم ومعالجـة الظـواهر السلبية يطلـب فيهـا إحالة الاقتراحـات بقـوانين المرفقـة والمدرجـة علـى جـدول أعمال لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة إلـى لجنـة تعزيـز القـيم للارتبـاط عمـلأ بحكـم المـادة (99) مـن اللائحة الداخليـة لمجلس الأمة.

-رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف يطلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتقصـي وبحـث موضـوع معالجـات وحلـول مـؤثرات البترول واحتراقـه ومـدى الالتـزام بالاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بهذا الشأن.

-رسـالـة مـن رئيس لجنـة الشـؤون المالية والاقتصادية يطلـب فيهـا تمديد تكليـف اللجنـة بتقديم تقريرهـا عـن مشـروع قانون إنشـاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.

-رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة بـدر سـيار الشمري بطلـب فيها تكليف لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعية والعمـل ببحـث أسـباب تكــرار شـكاوى المواطنين على المكتـب الصـحـي فـي لنـدن، علـى أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.

-رسـالـة مـن رئيس لجنـة شـؤون ذوي الإعاقـة يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بد راسـة وبحـث موضـوع تطبيـق المـادة (٤٢ مكـرراً) مـن قـانون حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقـة الخاصـة بمكافأة نهايـة الخدمة بأثر رجعي.

-رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة المرافق العامـة ببحـث معوقـات اسـتكمال تنفيـذ وتسلم المخطـط الإسكاني المفتـرض لمدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، علـى أن ترفـع اللجنـة تقريرهـا خلال ثلاثة أشهر.

-رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحـث وتحـري وتقصـي مـا ورد فـي تقـارير الجهـات الرقابيـة ووحـدات القيـاس والرصـد وشـكاوى المواطنين قاطني مدينـة جـابر الأحمـد وشـمال غـرب الصليبيخات مـن تـجـاوزات بيئيـة من دون وقـوف أيـ جـهـة علـى مدى خطورة هذا الأمر.

-رسالة مـن عضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليــف لجنـة المرافـق العامـة بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة المـدخل الرئيسـ لمدينـة جـابر الأحمـد الواقـع بينهـا ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

-رسـالـة مـن عـضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة المرافـق العامـة بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة الشوارع والطـرق المتهالكـة فـي مدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

-رسـالـة مـن رئيس لجنـة التحقيـق فـي عـقـد طـائرات الكاراكـال العموديـة وعقـد طـائرات اليوروفايتر يعـرض فيهـا علـى المجلـس المـوقر توصـية اللجنـة بإيـداع تقريرهـا الخـاص بعقـد طـائرات الكاراكـال العموديـة فـي الأمانة العامة لمجلس الأمـة لاطـلاع الأعضاء عليه، على أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.

-رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي ببحـث الموضوعات المحددة بنص الرسالة الخاصة بمناخ وبيئة البلاد.

-رسالة مـن رئيس لجنـة الأولويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعـديلات المحـددة بـنص الرسالة علـى جـدول أعمـال جلسـة مجلـس الأمـة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ۱۲ ديسمبر ۲۰۲۳.

-رسـالـة مـن رئيس لجنـة الأولـويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعديلات المحـددة بـنص الرسالة علـى جـدول أعمـال جلسـة مجلـس الأمـة المقـرر عقـدهـا يـوم الثلاثـاء الموافـق 19 ديسمبر ٢٠٢٣، وتحديـد يـوم الخمـيس كجلسـة خاصـة لاستكمال مناقشـة التقـارير المشار إليهـا بـنص الرسالة فـي حـال عـدم الانتهـاء مـن التصـويت عليها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

-رسالة مـن عضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة تشجير وتخضـير مدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.



-رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة الخاضعة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

-رسالة واردة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة بالمسارعة والمتابعة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دور لجنة تخصيص الأراضي واعتماد كشوفات المبادرين الصناعيين المستحقين للأراضي في منطقة الشدادية الصناعية.